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    決戰荷姆茲！「橋水」創辦人達里歐：自由航行不保 將終結美國霸權

    2026/03/19 17:16 編譯魏國金／台北報導
    一艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社）

    一艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社）

    全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）發文警告，美國、以色列與伊朗之間的衝突，將是一場圍繞著荷姆茲海峽的決定性對抗，最後結果所決定的遠不僅是油價，還包括美國主導的全球秩序能否存續。

    《財星》（Fortune）雜誌報導，達里歐在X貼文說，「一切取決於誰控制荷姆茲海峽」。如果伊朗保有控制能力，或甚至談判決定誰可通過該海峽，那麼無論衝突如何解決，美國將被視為輸了戰爭。

    達里歐將美國在荷姆茲的可能失敗，與英國1956年蘇伊士危機的羞辱相提並論，歷史學家將該危機視為是大英帝國的終結時刻。

    他指出，過去500年來一再重複的模式：一個新興強權針對一條關鍵貿易航道挑戰超級帝國，而最終，資金與盟邦迅速轉向勝利者。

    達里歐認為，局勢的演變顯示，雙方都陷入了一場無法透過外交途徑解決的衝突。他寫道，「儘管有人談論以協議結束戰爭，但人人都知道，沒有協議能解決這場戰爭，因為協議毫無價值」。他補充，不管接下來發生什麼事，亦即無論是美國掌控該海峽，或將其留給伊朗，「很可能是衝突最糟糕的階段」。

    達里歐說，核心問題在無不對稱的動機。對伊朗的領導階層而言，這是「生存戰役」，攸關政權存亡、國家尊嚴與宗教忠誠，而對美國人來說，這是關乎油價、美國政治人物以及期中選舉。

    達里歐了解，在持久衝突中哪一方較有利：「在戰爭中，頂住痛苦的能力，甚至比施加痛苦的能力更重要」，他說，伊朗的策略是盡可能長時間的讓美國承受痛苦，然後等待美國撤退，一如美國在越南、阿富汗與伊朗的遭遇。

    達里歐指出，「如果川普總統展現他本人與美國有能力言說必行，亦即透過讓船隻自由通過荷姆茲海峽，並消除伊朗對鄰國與全球威脅，美國便贏了戰爭，並將大幅增強世人對他與美國實力的信心」。

    但如果他做不到，由此引發的連鎖反應，從貿易流向到資本市場與美元儲備貨幣的地位，都可能對美國霸權造成不可挽回的傷害。據悉德黑蘭同意讓少量油輪以人民幣結算，通過荷姆茲海峽，這無疑威脅了「石油美元」（petrodollar）的主導地位。

    達里歐說，「雙方都知道，決定勝負的最後之役還未到來」。

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