秋後算帳？美國前反恐首長肯特涉洩密 FBI調查早已啟動

前美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent），傳出在辭職之前，就因涉嫌洩密遭到調查。（路透檔案照）

前美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent），反對伊朗戰爭宣布請辭，傳出早在離職前就已遭聯邦調查局（FBI）調查，涉嫌洩露機密資訊。相關消息曝光後，使這起辭職風波，出現新的爭議面向。

《福斯新聞》（Fox News）報導指出，三名知情人士透露，FBI正在調查剛請辭的國家反恐中心（NCTC）前主任肯特。據消息人士說法，這項針對洩漏機密資訊的刑事調查，在肯特本週二宣布請辭前就已經啟動。目前FBI與肯特，均未對此調查做出正式回應。

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報導引述一名政府高層官員的說法，形容肯特在情報圈被形容為「經常洩密的人」（known leaker）。該名官員並指出，早在肯特正式辭職的前幾個月，相關單位就已採取措施，將他排除在部分情報簡報之外。目前尚無法確認FBI的調查內容，是否與其公開反對伊朗戰爭的立場有直接關聯。

反恐背景深厚 曾任綠扁帽與CIA

肯特曾是陸軍特種部隊「綠扁帽」（Green Beret）成員，並在中央情報局（CIA）準軍事部門任職多年，於2025年初接任國家反恐中心首長。他在辭職聲明中表示「無法憑良知支持正在進行的戰爭」，認為伊朗並非緊迫威脅，並批評現任政府背棄了避免中東長期衝突的承諾。

《美聯社》報導則指出，肯特在辭職後參與右翼名嘴卡爾森（Tucker Carlson）的訪談，並將部分決策責任歸咎於以色列。肯特在訪談中提及「以色列官員與部分美國媒體」共同推動了戰爭，相關言論引發強烈抨擊。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）形容肯特言論為「惡毒的反猶太主義」，顯示該事件已在共和黨內部引發分歧。

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