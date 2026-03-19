香港宏福苑大火奪168人命 禍首直指工人抽菸亂丟菸蒂

2025年11月26日，香港大埔「宏福苑」社區發生大火，8棟住宅大樓中有7棟付之一炬。（法新社檔案照）

負責調查香港宏福苑大火的獨立委員會19日舉行首場聽證會直言，人為因素導致所有能保命的消防安全系統全都失效；至於導致這場重大火災的原因，據信是吸菸引燃易燃物。此外，在大火中不幸殉職的消防員何偉豪，疑似在救災時走錯樓受困，最後在31樓破窗逃生時墜樓身亡。

根據港媒，獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃引述消防單位主導的跨部門調查專組的初步調查報告指出，有證據顯示宏福苑的起火點是「宏昌閣」104與105號單位外的光井底部平台；報告中提及光井平台內有人吸菸，並認為最可能的火源應該是點燃的菸蒂等物，引燃紙箱之類的可燃物後引發大火。另有政府化驗所的證據顯示，平台的表層瓦礫底部有大量燒焦紙箱與2個菸蒂。

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杜淦堃說，目前雖無直接證據證明宏福苑大火肇因於吸菸，但調查專組此前以已排除電器故障、燃氣外洩、建築火花、助燃物故意縱火等原因。

杜淦堃在聽證會上還出示1張相片，照片中所有東西都被燒到焦黑，只剩沒有被燒掉的菸頭；他稍後又播放事發當天下午2點10分與2點43分「宏昌閣」頂部拍攝的2段監視器畫面，顯示先後有2名身穿「宏業建築」衣服的男子正在吸菸。杜淦堃說，沒有證據顯示大火肇因於影片中的男子的菸蒂，但足以證明當時負責「宏福苑」翻修工程的工人，確實違規在工地吸菸。

大埔洪福苑大火是香港近80年來死傷最慘重的火災，除了燒掉該社區8棟住宅大樓中的7棟，還奪走包括1名消防員在內、年齡介於6個月到98歲共168人，37個家庭至少失去2名成員，另有79人受傷。社區事發當時正在維修，8棟大樓外牆都搭建有竹製鷹架與防護網，窗戶也被封閉，間接延宕居民察覺失火與逃生時間。

杜淦堃還說明在宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪的遇難情況，指稱何偉豪原應前往「宏昌閣」2701單位救援，但監視器畫面顯示，何偉豪疑似因現場混亂誤入「宏泰閣」，在25樓步出升降梯後再爬2層前往救援處。根據何偉豪最後發出的求救訊息，何偉豪說自己被困在30樓，但未能交代是哪一棟住宅大樓。

當天下午3點25分，何偉豪被發現倒臥在「宏泰閣」大堂外空曠處，當時仍戴著頭盔、穿制服，但不見手套、消防靴與鐵鎚。杜淦堃說，何偉豪曾赴「宏泰閣」31樓，當時「宏泰閣」高樓層情況相當惡劣，據信何偉豪被迫除下呼吸器與手套、打破31樓窗口欲逃生，最後墜樓身亡。

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