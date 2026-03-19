美中情局長：德黑蘭尋求中俄情報支援 伊朗戰爭恐演變為大國角力

美國中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）在國會聽證會證實，伊朗正積極向中國、俄羅斯等美國對手尋求情報支援，中東戰爭可能快速擴大為大國角力。（法新社檔案照）

美國與以色列對伊朗的軍事行動已進入第3週。美國中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）18日在國會聽證會上證實，伊朗正積極向中國、俄羅斯等美國對手尋求情報支援，這場中東戰爭可能正快速擴大為大國角力的潛在引爆點。

《法廣》報導，雷克里夫在聯邦參議院情報委員會舉行的「全球威脅」聽證會上指出：「伊朗正在向俄羅斯、中國以及其他美國的對手請求情報協助，而這些國家是否正在提供（協助），我們可以在機密會議中討論。」他在回應參議員追問時說，自己「知道答案」，但僅願在閉門會議中說明。

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伊朗戰爭進入第3週，美國情報官員在聽證會中指出，伊朗不僅持續發展飛彈能力，還試圖強化其情報搜集與戰場感知能力。雷克里夫警告，伊朗透過太空發射計劃累積大型推進器技術，若不加以阻止，最終將具備打擊美國本土的能力。雷克里夫同時指出，伊朗曾擬定攻擊中東地區美國能源設施的具體計劃，美方已提前採取部隊與人員防護措施。

在同場聽證會上，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）對相關問題的態度謹慎。參議員詢問，俄羅斯是否提供包括衛星影像在內的情報支援？加巴德回應：「如果確實存在這樣的共享，那將適合在閉門會議中回答。」但她也指出，根據美國國防（戰爭）部評估，「伊朗可能獲得的任何支援，目前並未影響其作戰效果」。這番說法被參議員解讀為某種程度的間接確認。

隨著伊朗尋求外援，中俄角色成為焦點。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）強調，德黑蘭與莫斯科維持非常良好的夥伴關係，但未正面回應是否存在情報合作。

另一方面，中國與伊朗的關係更為深厚。《華爾街日報》報導，中國長期以來是伊朗最重要的經濟與戰略支柱。在美國制裁與國際孤立下，北京透過能源、金融與技術合作持續支撐德黑蘭。

在軍事層面，美國官員指控中國企業持續向伊朗提供具軍民兩用性的技術與零組件，包括無人機馬達、火箭燃料化學品及電子設備。《華爾街日報》同時披露，近年曾有與伊朗國營企業相關的船隻自中國港口運出可用於飛彈燃料的原料，引發西方對中國軍援伊朗升級的疑慮。

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