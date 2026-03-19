川普號召抗伊朗 德法領導人同步拒絕：這不是我們的戰爭

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（歐新社）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日針對中東局勢發表強硬立場，明確拒絕美國總統川普要求盟友加入對抗伊朗及派遣軍艦巡弋荷姆茲海峽的請求。德、法兩國領導人相繼表態不願捲入這場未經諮商且目標不明的衝突，顯示大西洋兩岸盟友關係正面臨嚴峻考驗。

據《路透社》報導，梅爾茨昨（18）日向德國國會說，他雖然同意不應允許伊朗對鄰國構成威脅，但對於美以對伊戰爭的正當性持有高度懷疑。他直言，華府在此次行動前並未與盟友諮商，也未說明歐洲援助的必要性，且至今仍缺乏說服力的成功計畫。只要戰爭持續，德國將不會以軍事手段參與荷姆茲海峽的航行自由行動。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也隨即表態：「這不是我們的戰爭，不是我們發起的。」

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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也採取一致步調，明確表示法國「不是衝突的參與方」。目前，歐洲領導人極力避免捲入這場前途未明且目標模糊的衝突，尤其是該戰事在各自國內普遍缺乏民意支持。

目前，歐洲各國正評估袖手旁觀的利益是否大於損害大西洋兩岸關係的風險。德、法此舉雖然可能加劇雙方在烏克蘭戰爭與關稅貿易爭議上的緊張關係，但兩國元首顯然更在意國內政治壓力與軍事介入的代價。

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