以襲伊朗天然氣田 風險情報專家：中東戰火恐持續至5月

以色列襲擊伊朗南帕爾斯天然氣田，專家推測伊朗戰爭可能因此持續至5月。（法新社）

伊朗指責以色列18日襲擊位於南帕爾斯（South Pars）的天然氣田的設施，隨後誓言攻擊波灣地區的石油和天然氣目標，並向卡達和沙烏地阿拉伯發射飛彈報復。專家對此表示，以色列發動的軍事打擊，很可能讓中東戰火持續至5月。

根據《AXIOS》報導，美國總統川普18日晚間在真實社群上發文表示，除非伊朗不明智地決定攻擊無辜的卡達，否則以軍不會再次襲擊極其重要，且極具價值的南帕爾斯天然氣田。

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但以色列對伊朗天然氣田的攻擊，和伊朗隨後的行動已造成影響。風險情報公司Verisk Maplecroft的首席中東分析師索爾特維特（Torbjorn Soltvedt）在18日的1份報告中稱，南帕爾斯天然氣田遭襲擊強化公司先前觀點，即伊朗戰爭很可能會持續到5月，且短期內看不到明確的結束途徑。

美國賓州大學華盛頓分校全球政策計劃主任施奈德曼（Schneiderman）同意Verisk Maplecroft的評估，並在18日晚間接受《AXIOS》電話採訪時說，油價沒有上漲到極端水準原因是，美國和以色列的軍事行動，大幅削弱伊朗彈道飛彈能力，尤其是其無人機發射能力。

施奈德曼強調，對伊朗來說，移動Shahed無人機發射裝置並使其難以被擊中並不難，他認為，以色列和美國將不得不花費很長時間，才能嘗試擊中單個發射裝置和彈藥庫。

施奈德曼補充，伊朗軍方一些放在卡車上的飛彈的情況也是如此。他稱要實現機動發射的靈活性並不困難。

施奈德曼最後總結說，很難預測中東局勢何時會緩和，但就目前而言，伊朗沒有緩和局勢的動機。

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