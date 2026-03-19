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    跨出「交戰」紅線？川普要盟友護航中東油輪 日本陷出兵壓力

    2026/03/19 15:31 編譯陳成良／綜合報導
    日本首相高市早苗18日抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。相關報導指出，在川普施壓盟友出手護航的背景下，高市將面臨日本是否被迫跨越和平憲法「不能打仗」紅線的極限外交壓力。 （美聯社）

    日本首相高市早苗18日抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。相關報導指出，在川普施壓盟友出手護航的背景下，高市將面臨日本是否被迫跨越和平憲法「不能打仗」紅線的極限外交壓力。 （美聯社）

    美國總統川普要求盟友派軍艦護航中東油輪，讓日本面臨是否被迫跨越「不能打仗」紅線的極限壓力。這項決策不僅挑戰日本長期的和平憲法框架，一旦荷姆茲海峽能源供應受阻，更可能直接衝擊亞洲經濟。

    日本首相高市早苗當地時間18日已抵達美國，預計與美方就中東局勢及安全合作進行討論。此行也被視為日方評估是否參與護航行動的重要外交節點。

    《路透》19日報導指出，面對中東戰事升溫，川普要求各國分擔荷姆茲海峽的防衛責任。這項要求讓高度仰賴中東原油的日本面臨壓力。日本政府正謹慎評估派遣海上自衛隊的合法性，但國內現行法律嚴格限制部隊在海外的武力使用，使出兵決策面臨挑戰。

    過去日本曾在伊拉克戰爭期間進行海外部署，或派遣軍艦前往海外打擊海盜。然而，軍事與法律專家點出這次任務性質完全不同；日本面對的不是零散的武裝份子，而是具備軍事反擊能力的伊朗正規部隊，一旦日本軍艦在護航過程中發生交火，可能觸及和平憲法中放棄交戰權的相關限制。

    派遣軍艦的選項牽涉極廣。若日本不配合美方要求，可能導致美日同盟關係出現裂痕；若選擇出兵，則可能使日本更深介入中東衝突。報導指出，日本政府目前尚未決定是否參與相關行動，並強調將優先透過外交途徑，尋求降低區域緊張情勢。

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