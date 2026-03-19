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    泰國新總理出爐！阿努廷組14黨聯盟穩權 改革派面臨政治風險

    2026/03/19 14:56 編譯陳成良／綜合報導
    泰國國會19日選出保守派領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）為新任總理。阿努廷透過與塔克辛派及多黨組成14黨聯合政府，確立泰國新一輪權力版圖。（法新社）

    泰國國會19日選出保守派領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）為新任總理。阿努廷透過與塔克辛派及多黨組成14黨聯合政府，確立泰國新一輪權力版圖。（法新社）

    泰國國會19日選出新任總理，由保守派領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）正式上位。他透過與塔克辛（Thaksin Shinawatra）陣營及多個政黨組成14黨聯合政府，確立新一輪權力版圖。主要改革陣營無緣執政，部分核心議員更面臨政治限制風險，反對派處境日益艱難。

    《法新社》報導，泰國國會確認阿努廷跨越250票門檻奪下總理大位。新政府未來將面臨經濟成長遲緩，以及與鄰國柬埔寨邊界緊張等內部與外部挑戰。阿努廷在投票前向媒體強調，將盡速回應並處理影響民眾的各項問題。

    針對權力重組的背景，《英國廣播公司》（BBC）先前的選情分析指出，阿努廷所屬的泰自豪黨（Bhumjaithai）在選戰中主打強硬民族主義，承諾在邊境築牆並招募10萬名志願軍。阿努廷藉此吸納地方勢力，成功將昔日執政的為泰黨（Pheu Thai）轉為聯盟夥伴。前總理、塔克辛之女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因外洩錄音事件遭法院解職後，由塔克辛家族掌控的為泰黨最終選擇轉向合作，成為聯盟成員之一。

    在保守勢力集結的同時，代表年輕世代的人民黨（People's Party）確定走向在野。該黨雖在比例代表制中表現亮眼，卻無法突破地方派系的包圍網。更嚴峻的挑戰在於，包含黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）在內的10名新科議員，因試圖推動冒犯君主罪（Crime de lèse-majesté）改革，目前正面臨違反道德規範的指控，未來可能面臨被禁止從政的風險。

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