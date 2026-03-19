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    首頁 > 國際

    不只空襲？川普考慮派地面部隊 可能進入伊朗本土控油路

    2026/03/19 14:08 編譯陳成良／綜合報導
    美國陸戰隊可透過MV-22魚鷹機快速部署至前線，具備執行兩棲突擊任務能力。隨著約2500名陸戰隊已赴中東，相關兵力被視為美方評估地面行動選項的重要一環。（圖取自美國陸戰隊網站）

    美國陸戰隊可透過MV-22魚鷹機快速部署至前線，具備執行兩棲突擊任務能力。隨著約2500名陸戰隊已赴中東，相關兵力被視為美方評估地面行動選項的重要一環。（圖取自美國陸戰隊網站）

    美國總統川普正評估是否派遣地面部隊介入伊朗戰事，使這場衝突可能從空襲升級為直接進入伊朗本土的軍事行動。美方討論的選項包括控制荷姆茲海峽與關鍵石油設施，但此舉將面臨高度軍事風險與國內政治壓力。

    此前據《紐約時報》報導，美軍已部署約2500名陸戰隊赴中東，主力為原駐沖繩的第31遠征部隊，具備快速兩棲突擊能力，可支援對伊朗沿岸行動，但也使印太前線反應兵力出現空檔。

    《路透》18日引述多名知情官員報導指出，川普政府正考慮向中東增派部隊，以擴大美軍的作戰選項。其中一項選項是派遣地面部隊進入伊朗海岸，甚至直接進入負責伊朗90%石油出口的哈爾克島（Kharg Island）。軍事專家評估，相較於徹底摧毀油田設施，美軍若能實質控制這座島嶼，被視為可能帶來更大談判籌碼。

    這項潛在的計畫伴隨高度戰術風險，此外，華府也討論了派遣特種部隊奪取伊朗高濃縮鈾庫存的可能性。然而專家指出，這類深入敵境的任務極度複雜，隨時可能引發嚴重傷亡。目前這場主要由海空軍執行的戰事，已造成13名美軍陣亡與約200人受傷。

    升高戰事規模成政治雙面刃

    除了戰場威脅，升高戰事規模也將對川普帶來巨大的國內反彈。川普過去不斷抨擊前任政府捲入海外衝突，並承諾不讓美國陷入新的中東戰爭。任何動用地面部隊的決定，都可能激怒其核心支持者。

    面對戰爭擴大的疑慮，匿名白宮官員強調，目前尚未做出派遣地面部隊的最終決定，但總統將保留所有選項。該名官員重申，現階段目標仍是摧毀伊朗的彈道飛彈能力與海軍，並確保其無法發展核武。

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