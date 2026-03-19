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    首頁 > 國際

    川普開戰理由遭質疑！情報首長未直接背書「迫切威脅」

    2026/03/19 13:12 編譯陳成良／綜合報導
    美國參議院情報委員會18日召開全球威脅聽證會，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）出席作證。 （歐新社）

    美國參議院情報委員會18日召開全球威脅聽證會，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）出席作證。 （歐新社）

    美國情報首長18日在國會作證時，拒絕說明是否曾向總統川普提出戰爭風險預警，使這場對伊朗的軍事行動決策再度引發質疑。議員追問川普是否事前掌握伊朗可能反擊與封鎖油路的風險，但未獲明確回應。

    據《美聯社》報導，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）出席參議院情報委員會聽證會。面對川普多次宣稱伊朗構成「迫切威脅」而必須開戰的說法，加巴德並未直接背書。她向議員表示，判定是否構成迫切威脅是總統的職權，而非情報界的責任。這番言論讓外界對白宮發動戰爭的情報基礎引發質疑。

    針對開戰後果，民主黨議員不斷追問情報體系是否曾向川普警告相關風險。目前伊朗已實質封鎖荷姆茲海峽，並攻擊波斯灣阿拉伯國家，衝擊全球能源市場。加巴德與同席作證的中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）皆迴避了這些核心問題，拒絕透露向總統簡報的具體內容，引發情報委員會強烈不滿。

    報導指出，這場聽證會凸顯了白宮與情報體系之間的分歧。儘管白宮發言人堅稱川普事前已獲充分簡報，但川普本人近日卻對伊朗封鎖油路的反擊表示驚訝。

    報導提到，美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）17日才因不認同伊朗構成迫切威脅而請辭。隨著戰爭帶來的經濟衝擊持續擴大，川普政府的開戰決策正面臨不斷升高的政治壓力。

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