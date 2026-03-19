美國自由度跌至50年新低！已落後南韓 評比指行政擴權

2025年6月10日，紐約市警局（NYPD）員警在反對聯邦移民驅逐的抗議活動中，將一名示威者壓制在地並予以逮捕。（路透）

美國的自由程度降至近50年來最低水準。最新報告顯示，這項指數的下滑並非單一因素造成，而是肇因於行政權力擴張、立法失能與言論壓力等複合現況。這項評估同時點出，美國的排名已落後南韓與多個歐洲盟友，顯示這個超級大國的內部環境正出現明顯變動。

《法新社》19日報導指出，總部設於華府的「自由之家」（Freedom House）發布最新年度評估。美國雖然仍維持在「自由」評級，但分數降至81分（滿分100分），創下自1972年報告首度發布以來的新低。這個分數讓美國與南非同級，並被南韓、巴拿馬以及眾多歐洲盟友超越。

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報告將美國分數衰退歸咎於多項因素，包含立法機關失能、新政府試圖削弱反貪腐機制，以及民眾自由表達的空間面臨壓力。此外，報告特別提出行政權的強勢擴張，例如川普總統下令關閉部分政府機構，並在全國部署武裝且蒙面的反移民人員，而白宮則表示將對這些執法行動提供保護。

放眼全球，這已是人類自由度連續20年呈現下滑的紀錄，目前全球僅剩21%的人口生活在自由國家之中。報告共同作者格羅斯（Cathryn Grothe）指出，世界正變得越來越不自由，中間地帶正在快速萎縮。

另一方面，報導中指出，「自由之家」長期接受美國政府資助，但川普為削減推廣民主的預算，已大幅降低對該機構的資金挹注，這項變動也成為評估報告之外的政治現實。

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