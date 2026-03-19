不會在2027攻台？美情報：中國「沒有時間表」對台壓力升高

美方評估，北京雖未設定攻台時間表，但持續透過軍演等行動對台施壓，升高區域不確定性；圖為2014年中國海軍聯合軍演。（美聯社資料照）

美國情報機構最新評估指出，中國目前沒有計畫在2027年 入侵台灣，也沒有設定明確時間表。不過報告同時指出，北京對台壓力將持續升高，使未來局勢更難預測。報告提到，解放軍仍在加速發展攻台能力，並可能加大軍演與多領域施壓。

沒有時間表反讓局勢難測

《路透》19日報導指出，美國情報界發布最新年度威脅評估（Annual Threat Assessment）。這份報告打破外界對2027年是武力犯台死線的既定印象，直指北京當前並未訂下具體時程。然而，情報官員警告，這種沒有時間表的狀態並不代表危機解除，反而使未來局勢更難預測，使防禦方更難掌握風險。

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針對中國軍事動態，軍聞網站《Defense News》分析指出，儘管沒有確切開戰期程，中國軍方仍持續提升戰力。解放軍正全方位升級其海空軍與飛彈部隊，提升阻止美軍介入的能力。美方研判，北京目前的策略是透過建立壓倒性的軍事優勢，迫使台灣在不發生全面戰爭的情況下屈服，同時持續強化相關軍事能力。

灰色地帶施壓可能持續增加

報導指出，情報顯示，在未來幾年內，台灣面臨的軍事與政治壓力將持續升高。中國極可能透過大規模軍演、無人機越界與海警船襲擾等戰術，持續消耗台灣的防衛能量。這類灰色地帶施壓可能持續增加，目的是在不觸發美軍直接干預的紅線下，逐步改變台海現狀。

報告最後提到，台海若發生任何形式的衝突，將對全球經濟與關鍵半導體供應鏈造成嚴重打擊。這股持續升高的軍事壓力，也正牽動周邊國家的安全神經。日本防衛省已高度警戒解放軍在台灣周邊的活動，擔憂台海突發事件將波及日本西南諸島。面對中國不確定的威脅節奏，區域盟友正持續調整防護準備。

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