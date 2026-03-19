對伊朗軍事行動成效待確認 IAEA：不認為能徹底摧毀核計劃

國際原子能總署署長葛羅西表示，不認為僅靠軍事行動就能將伊朗核計劃徹底摧毀。（歐新社）

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）18日表示，伊朗核計劃規模龐大，他不認為僅靠軍事行動就能將其徹底摧毀。

根據《國會山報》（THE HILL）報導，葛羅西18日上午在美國首都華盛頓特區舉行的記者會上被問及能否透過軍事手段解決伊朗核計劃時，他回應說伊朗核計劃規模龐大，經過數十年努力才得以建立，且分布在多個地點，難以透過軍事行動完全摧毀。

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葛羅西補充，伊朗擁有設施、實驗室和相當先進的科學技術及工業基礎。

美軍去年6月發動「午夜之鎚行動」，襲擊伊朗位於福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕的核設施。當時美國總統川普和其他美國高級官員聲稱，伊朗核設施已被「摧毀」。

但葛羅西指出，伊朗在美國發動攻擊前通知IAEA在伊斯法罕有新濃縮鈾設施，而IAEA仍不了解該設施情況。

葛羅西稱該設施位於伊斯法罕地下，並補充核查人員6月曾到訪伊斯法罕，但由於美軍對該地區發動攻擊，導致訪問被取消。

葛羅西補充目前尚不清楚，伊朗新濃縮鈾設施究竟只是1個空蕩蕩的大廳，還是大廳已安裝可用於將鈾濃縮的離心機。

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