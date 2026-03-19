台灣改「南韓」爭議延燒！主流媒體、韓網論壇兩極反應原因曝

媒體與論壇留言區，留言呈現明顯對比。（左取自朝鮮日報，右取自「FMKorea」論壇，已經Google翻譯。本報合成）

外交部將「韓國」之名稱調整為「南韓」，引發台、韓甚至中、日網友熱議。昨日韓媒報導此事後，南韓網友第一時間反應，幾乎一面倒支持台灣，更有大量網友痛批政府「舔中」、「國際霸凌台灣」；稍晚相關新聞被轉至南韓網路論壇後，則掀起一波韓網對台灣的冷嘲熱諷，中國媒體也以此大作文章，指台灣祭出反制措施後遭韓網「群起嘲諷」。

主流大報下網友致歉挺台 痛批政府「舔中」失國格

南韓主流媒體《朝鮮日報》昨日報導此事，下方逾百則留言幾乎一面倒力挺台灣，批評李在明政府：「對強者卑躬屈膝，對弱者卻很嚴苛！」、「就那麼想討好中國、想瘋了嗎？」、「一個主張對中共只要說『謝謝』的當了頭頭才變這樣」；還有網友道歉「請多包涵」。

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《朝鮮日報》是南韓歷史最悠久、發行量最大，也是影響力最強的保守派主流媒體，雖有堅定的保守派（右翼）立場，反對李在明的「進步陣營」，但一定程度上也代表主流民意。而《韓民族日報》、《京鄉新聞》等進步派主流媒體，目前則未見相關報導。《朝鮮日報》報導中，也直接點出，目前美國、歐洲、日本等國在出入境申報或簽證標示上，多直接標註為「Taiwan」。

青年論壇掀情緒反彈 中媒藉機操作「群嘲」假象

不過，相關新聞被轉至南韓網路論壇「FMKorea」後，討論迅速升高，大量網友開始嘲諷台灣：「隨便你們」、「你想做什麼就做什麼吧」、「如果是說南朝鮮可能還會受一點傷」、「台灣人充滿自卑和憂鬱情緒」、「你們這些白癡」，還有網友嗆「這算什麼攻擊？難怪WBC（世界棒球經典賽）進不了8強」；目前該文瀏覽量已突破50萬次，並且擁有接近1000則留言。該論壇留言也被中媒大量引用，並做出「台灣反制遭韓網群嘲」等報導。

據了解，「FMKorea」是南韓影響力最高的網路論壇之一，可理解為「南韓版PTT」，論壇上網友在政治議題上具有強烈攻擊性。該論壇用戶以「反女權」為核心凝聚力聞名，曾多次對南韓女權運動以激進言行反對。此外，論壇上用戶更具備「網路現實主義」，對「主權、標籤、國旗」等符號極其敏感，且帶有強烈的「民族自尊心」，即便論壇立場也偏保守派，但看到台灣祭出反制措施，直覺認為是對南韓的「冒犯」，進而激發防衛機制，用更尖銳、更具攻擊性的言語回擊。

輿論落差成認知戰工具 林佳龍：中共介入扭曲民意

由於上述原因，才會出現媒體留言下方，網友「挺台灣」，將台灣的反制視作「政府的挫敗」，論證「李在明的政策讓南韓在國際上丟臉」；論壇討論區則將此事看作「兩國間的叫囂」，出現種種冷嘲熱諷甚至偏激言論。這類激進言論隨即成為中媒操作的輿論工具，目的是打擊台灣人的自信心並挑撥台韓民間關係。

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部昨（18）日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。此外，外交部及我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對南韓的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。

對於南韓論壇有眾多網友表達反制措施對他們「零傷害」。外交部長林佳龍表示，「這是假的」，他有充分搜尋資料、掌握南韓民意，事實上南韓人民皆支持基於對等尊嚴，尊重台灣的名稱，「後來中共大力介入，開始發動網路戰、認知戰，想要去扭曲」、「洗過了」，基本上大部分南韓人都是支持的。

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