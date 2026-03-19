伊朗戰事不斷升溫 外媒：美五角大廈擬向國會提逾6.4兆預算

圖為美國總統川普（圖右）及戰爭部長赫格塞斯（圖左），示意圖。（路透）

中東戰事不斷升溫，美媒引述美國一名高階政府官員說法指出，為支持伊朗戰爭，五角大廈已要求白宮批准、向國會提出超過2000億美元（約新台幣6.4兆元）的撥款申請。這項鉅資請求預料將遭到反對戰爭的國會議員抵制。

據「華盛頓郵報」報導，有高階政府官員指出，五角大廈已要求白宮批准向國會提出超過2000億美元（約新台幣6.4兆元）的資金請求，雖然目前仍不清楚白宮最終會要求國會批准的金額，但部分白宮官員認為，五角大廈的資金請求在國會獲得批准的可能性不大。

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3名匿名的知情人士也證實五角大廈尋求這方面的預算計畫，並透露金額將遠遠超過政府迄今大規模空襲行動成本，目的是為了緊急增加關鍵武器的生產。知情人士提到，在過去2週五角大廈已提出幾項不同的撥款申請。

公眾對此反應平淡，民主黨則抱持強烈批評態度，預估這項資金請求很可能在國會引發激烈的政治角力。共和黨人雖表示支持即將提出的補充撥款申請，但尚未制定具體的立法策略，也未找到突破參議院60票門檻的明確途徑。

報導提到，伊朗戰事成本不斷攀升，早在戰爭爆發前川普就提出要將國防預算提高到1.5兆美元，比前一年增加50%以上。專家預估，針對五角大樓撥款請求的爭論，可能會成為對這場戰爭支持率的一次考驗。

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