伊朗高官接連被擊斃！穆吉塔巴不見人影 書面怒嗆「血債血償」

伊朗最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

繼伊朗國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃，以軍18日證實，發動夜襲殲滅伊朗情報部長哈蒂柏（Esmail Khatib）。伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）則在18日發表書面聲明弔唁拉里賈尼，並怒嗆「血債血償」揚言報復。

綜合外媒報導，根據伊朗最高國家安全委員會發布的聲明，拉里賈尼與其子莫特札・拉里賈尼（Morteza Larijani）、辦公室主任巴亞特（Alireza Bayat）及數名隨行警衛一同在16日的空襲中喪命。

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拉里賈尼被視為伊朗最具權勢的人物之一，是已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其子、繼任者穆吉塔巴（Mojtaba）的親信。

穆吉塔巴在聲明中對拉里賈尼被擊斃事件表示深切哀悼，並將拉里賈尼描述為博學多才、目光遠大、聰明睿智、盡職盡責，並在政治、軍事、安全、文化和管理領域擁有豐富經驗的人物。

穆吉塔巴在聲明中強調，那些敵視伊斯蘭的人應該明白，在「伊斯蘭制度這棵參天大樹」腳下流血並不會削弱它，反而會使其更加強大。他還警告「每一滴血都有它的代價」，犯罪者很快就會為他們的行為付出代價。

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