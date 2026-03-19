彭博：美情報機構對兩岸情勢評估大轉向 推翻戴維森窗口假設

美國情報機構的最新評估，撤回此前關於中國最快希望在2027年準備好武力犯台的預測，推翻「戴維森窗口」設定。（法新社檔案照）

美國情報機構的最新評估，撤回此前關於中國最快希望在明年準備好武力犯台的預測，推翻了「戴維森窗口」（Davidson Window）設定，反映出川普政府為了對北京採取更具和解意味的基調，所做的更廣泛努力。

彭博報導，18日發佈的這份年度威脅評估報告認為，北京沒有設定時間表，而且更傾向「如果可能的話，在不使用武力的情況下」與台灣達成「統一」。

請繼續往下閱讀...

報告指出：「中國領導人目前並無計畫在2027年執行入侵台灣的行動，也沒有實現統一的固定時間表。」

此前的評估曾指出，台灣是美中之間「重大的潛在衝突引爆點」，而且北京將持續施加軍事與經濟壓力，以「將力量投射至台灣」。

但今年的報告聲稱，「中國官員體認到，對台灣發動兩棲入侵將極具挑戰性，且伴隨極高的失敗風險，特別是在美國介入的情況下。」中國希望「在不發生衝突的情況下，為最終與台灣統一創造條件」，而且傾向於不使用武力。

報導指出，這份評估凸顯美國對中國意圖的評估缺乏明確性，以及自2021年以來美國的預測發生極大轉變。當時領導印太司令部的海軍上將戴維森（Phil Davidson）曾暗示，中國希望在2027年前準備好入侵台灣。

戴維森當時表示：「台灣顯然是他們在此之前的野心之一，我認為這種威脅在這10年間，事實上在未來6年內，將會顯現。」

這些後來被稱為「戴維森窗口」的言論引發混淆。部分評論家認為，戴維森相信入侵台灣會在那個日期到來；官員則堅稱，這只是意味著中國希望在那之前為攻擊做好準備。

五角大廈去年12月發布的一份報告，也呼應這個時間表，指稱中國正朝著其2027年目標取得穩定進展，包括北京「期望能夠在2027年底前打贏一場針對台灣的戰爭」。

這份2026年報告所反映的觀點轉變，與川普總統團隊為了軟化對中國與中國國家主席習近平立場的廣泛努力相吻合。川普由於伊朗戰爭延後原訂與習近平的峰會，但他聲稱自己「與中國關係良好」，並「期待」見到這位中國領導人。

這份最新的情報評估還散佈著其他美國立場軟化的跡象，包括刪除2025年報告指稱「中國是全球最能威脅美國利益的行為者」的用語。

報告也刪除了指稱中國正部署脅迫措施，「以推進與台灣統一、將力量投射至東亞，並扭轉其所認定的美國霸權」用語。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法