美情報界研判：中國目前無計畫在2027年犯台 沒有統一時間表

美國情報機構指出，中國目前並無計畫在2027年入侵台灣，而是尋求在不使用武力的情況下控制這個島嶼。（美聯社檔案照）

就在美國總統川普延後訪問中國之際，美國情報機構18日指出，中國目前並無計畫在2027年入侵台灣，而是尋求在不使用武力的情況下控制這個島嶼。

路透報導，情報機構在年度全球威脅報告中的這項評估，正值北京透過頻繁軍演加強對台施壓，但川普已淡化中國在他任期內採取軍事行動的可能性。五角大廈去年底表示，美軍評估中國正準備在2027年，即中國人民解放軍建軍百年時，具備在攻台戰役中取勝的能力，而且正在完善必要時動武奪取台灣的選項。

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美國情報機構在報告中指出，儘管中國威脅必要時將動用武力達成兩岸「統一」，藉此反制其認為美國企圖利用台灣來破壞中國崛起，但如果可能的話，中國仍偏好在不使用武力的情況下實現「統一」。

報告認為，美國「評估中國領導人目前並無計畫在2027年執行入侵台灣的行動，也沒有實現統一的固定時間表」。

報告重申此前的觀點，即解放軍在可用於奪取台灣的能力上，正取得「穩定但不均衡」的進展。

中國駐華府大使館並未立即回應置評請求。台灣駐美代表處也未立即回應。

屢次宣稱自己與中國國家主席習近平「關係極佳」的川普，已淡化中國在台灣周邊軍演的威脅，並表示習近平曾告訴他，在他任內不會攻擊台灣，但北京從未證實此事。

儘管美國國內外對川普是否支持台灣有所疑慮，其政府仍在去年12月公布破紀錄的110億美元對台軍售案，北京對此大為不滿，要求美方必須停止這類軍售。

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