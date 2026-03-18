給習近平送葬？西藏春耕儀式穿白衣掛習肖像 引發熱議

藏民手舉「習近平總書記」的相框，還搭襯白布和黃布。（取自薩格爾扎西SakarTashi X 影片）

藏民身穿白衣排隊，排頭者手舉「習近平總書記」的大幅相框。（取自薩格爾扎西SakarTashi X 影片）

近日西藏各地舉行春耕儀式，官方發布影片顯示，藏人穿著白色上衣，拖拉機上掛著白色「哈達」和中國國家主席習近平肖像，有人抱著習的肖像走在隊伍最前面，如同漢人出殯的場景，讓網友笑翻：「這哪是春耕，分明是送葬習總輸（書）記！」目前官方已刪除部分影片。

中國西藏新聞網報導，西藏各地3月陸續展開春耕春播。拉薩第一產糧大縣林周縣春耕春播啟動儀式，在曲果強村火熱舉行，拖拉機列隊轟鳴。日喀則市拉孜縣曲下鎮魯如村，也迎來春耕春播啟動儀式，全村85戶人家身著節日盛裝，齊聚田野。山南市桑日縣赤康村、林芝市巴宜區布久鄉珠曲登村，也都啟動開耕儀式。

「看中國」網站18日報導，社群平台X推友「薩格爾扎西SakarTashi」發佈消息，指出西藏山南和林芝地區16日舉行的春耕儀式，辦成送葬悼念習近平的儀式，隨後，「西藏日報」和山南文旅等部門緊急撤下相關影片。

來自西藏官方的影片顯示，藏民身穿白衣排隊，手裡還拿著類似祭祀的物品，排頭者手舉「習近平總書記」的大幅相框，相框上還搭襯白布和黃布，一行隊伍走向田野，格外顯眼。

影片顯示，田地裡聚集的人更多，他們將五星旗綁在手推車上，推車人身穿白袖衣服，脖子上掛著白布，頭戴黑帽。手推車兩側一邊一人，一人舉著掛黃白布的習近平肖像，另一人身穿白衣黑裙，手裡也舉著東西。然後，眾多藏民圍成一圈邊唱邊跳。

還有，多輛拖拉機在田裡犁地，每部拖拉機上都插著五星旗，有的車上掛著習近平肖像，有的掛著毛澤東肖像，甚至還將習近平肖像放在「花叢」中，與一旁脖子上掛著白布、身穿白衣的人群形成整體，看上去確實引發聯想。

對此，X平台上有許多推友大酸，「還以為是給習近平出殯」、「西藏日報馬屁拍到馬尾上」、「我還以為是Ai惡搞的呢，原來是真的！這是什麼心理才能做的這麼絕」、「全中國其他省分都不允許掛相只有西藏要掛相，還不理解什麼原因嗎？」、「車頭帶習總書記，隱喻習總書記拉破車。車尾帶習總書記，隱喻習總書記不是偉大領袖只配坐車尾」、「應該是天葬吧？」

「西藏之聲」報導，在3月10日西藏自由抗暴紀念日前後，西藏境內各地的管控程度明顯升級，藏人的行動自由等基本人權進一步受到限制。同時，中共當局也在西藏各地頻繁舉辦向其表態效忠的活動，試圖營造藏人「愛國愛黨」的景象。

藏人穿白衣參加春耕儀式，拖拉機上掛著中國國家主席習近平肖像，有如漢人出殯的場景。（取自薩格爾扎西SakarTashi X）

薩格爾扎西SakarTashi X影片

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法