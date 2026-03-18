給習近平送葬？西藏春耕儀式穿白衣掛習肖像 引發熱議

給習近平送葬？西藏春耕儀式穿白衣掛習肖像 引發熱議2026/03/18 23:58 國際新聞中心／綜合報導
藏民手舉「習近平總書記」的相框，還搭襯白布和黃布。（取自薩格爾扎西SakarTashi X 影片）
藏民身穿白衣排隊，排頭者手舉「習近平總書記」的大幅相框。（取自薩格爾扎西SakarTashi X 影片）
近日西藏各地舉行春耕儀式，官方發布影片顯示，藏人穿著白色上衣，拖拉機上掛著白色「哈達」和中國國家主席習近平肖像，有人抱著習的肖像走在隊伍最前面，如同漢人出殯的場景，讓網友笑翻：「這哪是春耕，分明是送葬習總輸（書）記！」目前官方已刪除部分影片。
中國西藏新聞網報導，西藏各地3月陸續展開春耕春播。拉薩第一產糧大縣林周縣春耕春播啟動儀式，在曲果強村火熱舉行，拖拉機列隊轟鳴。日喀則市拉孜縣曲下鎮魯如村，也迎來春耕春播啟動儀式，全村85戶人家身著節日盛裝，齊聚田野。山南市桑日縣赤康村、林芝市巴宜區布久鄉珠曲登村，也都啟動開耕儀式。
「看中國」網站18日報導，社群平台X推友「薩格爾扎西SakarTashi」發佈消息，指出西藏山南和林芝地區16日舉行的春耕儀式，辦成送葬悼念習近平的儀式，隨後，「西藏日報」和山南文旅等部門緊急撤下相關影片。
來自西藏官方的影片顯示，藏民身穿白衣排隊，手裡還拿著類似祭祀的物品，排頭者手舉「習近平總書記」的大幅相框，相框上還搭襯白布和黃布，一行隊伍走向田野，格外顯眼。
影片顯示，田地裡聚集的人更多，他們將五星旗綁在手推車上，推車人身穿白袖衣服，脖子上掛著白布，頭戴黑帽。手推車兩側一邊一人，一人舉著掛黃白布的習近平肖像，另一人身穿白衣黑裙，手裡也舉著東西。然後，眾多藏民圍成一圈邊唱邊跳。
還有，多輛拖拉機在田裡犁地，每部拖拉機上都插著五星旗，有的車上掛著習近平肖像，有的掛著毛澤東肖像，甚至還將習近平肖像放在「花叢」中，與一旁脖子上掛著白布、身穿白衣的人群形成整體，看上去確實引發聯想。
對此，X平台上有許多推友大酸，「還以為是給習近平出殯」、「西藏日報馬屁拍到馬尾上」、「我還以為是Ai惡搞的呢，原來是真的！這是什麼心理才能做的這麼絕」、「全中國其他省分都不允許掛相只有西藏要掛相，還不理解什麼原因嗎？」、「車頭帶習總書記，隱喻習總書記拉破車。車尾帶習總書記，隱喻習總書記不是偉大領袖只配坐車尾」、「應該是天葬吧？」
「西藏之聲」報導，在3月10日西藏自由抗暴紀念日前後，西藏境內各地的管控程度明顯升級，藏人的行動自由等基本人權進一步受到限制。同時，中共當局也在西藏各地頻繁舉辦向其表態效忠的活動，試圖營造藏人「愛國愛黨」的景象。
藏人穿白衣參加春耕儀式，拖拉機上掛著中國國家主席習近平肖像，有如漢人出殯的場景。（取自薩格爾扎西SakarTashi X）
薩格爾扎西SakarTashi X影片
重磅： 3月16 日西藏山南和林芝地区举行的春耕仪式办成送葬掉念习近平的仪式后《西藏日报》和山南文旅等紧急下撤了有关视频。— 萨格尔扎西 SakarTashi （@P9Wb1kMpj484jEW） March 17, 2026
被中共侵占的西藏殖民地区，好像停留在文革、大跃进时代。 pic.twitter.com/3fo81YenVC