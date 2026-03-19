高市早苗赴美會川普！專家揭日本3大目標：對台灣是機會也是壓力

高市早苗將與川普會晤。（路透檔案照）

日本首相高市早苗18日晚間啟程訪美，預計20日前後與美國總統川普舉行會談，引發各界關注。印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，高市此行有「3個戰略目標」，分別是提升日本國際地位、進入對中戰略核心、將台海問題明確納入日美同盟，「對台灣而言，這既是機會，也是壓力」。

矢板明夫18日深夜在臉書發文，提到高市早苗赴美前表示，將會與川普討論中東局勢、能源安全和自由開放印太地區、安全與經濟合作等議題，「高市此行的本質，是重新定位日本的角色。第一個變化，來自日本國內。自民黨大勝後，已掌握國會主導權，與去年10月高市見川普時還在少數執政完全不同。當時高市的政策受制於國會，如今則具備完整執行力。對美國而言，她已從『有主張的政治人物』，變成『能落實戰略的領導人』，自然會對日本更加重視。」

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「第二，是國際時機。川普訪中行程已延後一個月，顯示美方眼前並不急於處理對中關係。在此情況下，日美合作反而更少顧忌。供應鏈、安全合作、技術聯盟等議題，可以更直接推進。高市此時訪美，是順勢擴大合作，而非被動配合。第三，是安全布局的落實。日本正加速軍備轉型，防衛預算、反擊能力與飛彈防禦體系都在快速推進。因此，此行重點不在表態，而在分工：日本在第一島鏈的角色如何強化？在台海與東海局勢中能提供什麼支援？在情報、後勤與防空體系中承擔多少責任？這些問題已進入具體階段。」

最後矢板明夫指出，「在此基礎上，高市此行的三個戰略目標也更加清晰。一是提升日本國際地位；二是進入美國對中戰略核心；三是讓台海問題更明確納入日美共同戰略。對台灣而言，這既是機會，也是壓力。當日本已將台海安全視為自身利益，台灣也必須展現相應的防衛決心，否則將難以在新的戰略格局中取得主動。」

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