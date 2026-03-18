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    首頁 > 國際

    報復氣田設施遇襲 伊朗：鎖定波灣各地能源基礎設施

    2026/03/18 23:18 中央社
    畫面中人們正在觀看伊朗布希爾省通巴克市南帕爾斯天然氣田發生火災。（路透）

    畫面中人們正在觀看伊朗布希爾省通巴克市南帕爾斯天然氣田發生火災。（路透）

    在美國和以色列對伊朗主要天然氣田設施發動攻擊後，伊朗國營電視台今天引述軍方報導，將鎖定波斯灣各地能源基礎設施為目標展開攻擊。

    法新社報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）在聲明中指出，將「對侵略的源頭予以嚴厲打擊，並且考慮以攻擊發起地所屬國家的燃料、能源和天然氣基礎設施為目標」。

    伊朗指控波斯灣國家允許美軍從其領土發動攻擊，伊朗國營電視台更公布一份「合法目標」清單，其中包括沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國的石油和天然氣設施，表示「這些設施數小時內將會遭到鎖定攻擊」。

    位在波斯灣沿岸的伊朗南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田相關設施今天稍早遭到襲擊，卡達對此予以譴責。這座天然氣田橫跨伊朗與卡達兩國海域。

    卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）在社群媒體X上表示：「在當前區域軍事緊張升高之際，以色列針對作為卡達北方氣田（North Field）延伸的伊朗南帕爾斯氣田設施的攻擊行動，是危險且不負責任之舉。」

    他表示：「攻擊能源基礎設施對全球能源安全構成威脅，也危及區域人民及其環境。」

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