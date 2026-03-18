伊朗少了能談的人？以色列擊斃拉里賈尼 外交止戰恐無望

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼。（路透檔案照）

遭以色列擊斃的伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani），長期主管國安事務，向來以務實主義聞名，《彭博》17日報導，拉里賈尼喪生，可能讓伊朗的戰時領導階層大致上掌握在強硬派手中，而這一派人尋求外交途徑結束戰爭的可能性更低。

《彭博》報導指出，拉里賈尼數十年來一直是伊朗政權體制核心人物，運用他與各派系以及包括已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）等關鍵人物的關係，影響重大決策。一些觀察家擔心，像拉里賈尼這樣的人物喪生，可能阻礙以外交斡旋迅速結束戰爭的空間。

請繼續往下閱讀...

智庫歐洲外交關係協會中東與北非計畫副主任葛蘭梅耶（Ellie Geranmayeh）說，「以色列似乎正把焦點轉向那些可能推動以政治解決方案化解當前危機的人」。

哈米尼在開戰之初遭擊斃後，拉里賈尼就成為掌管伊朗戰時戰略的領導階層結構重要一環。除了初步接手哈米尼職責的臨時領導委員會，就屬拉里賈尼、極端保守派神職人員和強硬派國會議長卡利巴夫（Mohammad-Baqer Qalibaf），為最重要的文人決策者。

拉里賈尼熟知伊朗權力運作，廣泛支持運用外交降低伊朗的經濟孤立，同時在戰略上維持伊朗在中東的地位；他的政治生涯長期位居管理國安事務和外交事務的重要角色，是伊朗政權較高階層中，少數能在危機時刻與外國對等官員接觸的人。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）說，拉里賈尼「他本有可能協助管控談判的重要節點」。

如今拉里賈尼身亡，葛蘭梅耶認為，「若你從哈米尼遇刺後，最強硬派和安全體系的勢力提高來看，拉里賈尼之死可能會加速往這條路線走」。國際危機組織伊朗計畫主任瓦埃茲（Ali Vaez）也指出，隨著拉里賈尼喪生，「德黑蘭失去其中一個少數能把戰場與政治連結起來的體制內人物，而這結果不僅是削弱、而是讓整個體系變得更僵化、降低戰略一致性，並且可能更危險」。

不過，也有看法質疑拉里賈尼此角色。智庫華盛頓研究所（The Washington Institute）常務董事辛赫（Michael Singh）認為，說拉里賈尼是會協助促成談判結束戰爭的關鍵，「我不認為我們知道這一點」，他指出，美國現在不會有很多人反對擊斃拉里賈尼，而是更傾向盡可能施壓伊朗。

1名以色列政府發言人回應有關擊斃拉里賈尼之事，表示「解決這場衝突事涉打擊伊朗神權政權，直到其消失」，以國不會容許一個神權政權被另一個取代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法