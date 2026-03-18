重慶市長胡衡華傳落馬 首度缺席重要會議

重慶市長胡衡華。（資料照）

中國重慶市長胡衡華昨天傳出被帶走調查，恐成為3月首名落馬的正部級高官。重慶官媒報導顯示，胡衡華今天首度缺席重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會。

中國內外網路社群盛傳，胡衡華17日下午被帶走調查，主因可能涉及湖南的貪腐案。62歲的胡衡華是湖南衡陽人，此前長年在湖南工作。

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在此之前，中國全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅2月10日被官宣落馬。易煉紅也是湖南人，長期在湖南工作，並在長沙市委書記任內，與時任長沙市長胡衡華是多年搭檔。

陸媒經濟觀察報引述數名知情者說，易煉紅至少在長沙市委書記期間「就大肆提拔親信，放縱家人，同時排斥同僚，打擊異己」。

重慶市政府官網顯示，胡衡華16日下午才出席並主持重慶市委人才工作領導小組會議。

胡衡華17日被傳落馬後，官媒重慶日報報導，重慶市委理論學習中心組18日上午舉行專題學習會，重慶市委書記袁家軍主持並講話。報導提到，重慶市人大常委會主任王炯、重慶市政協主席程麗華、重慶市黨組副書記陳新武出席，卻未提及胡衡華。

重慶日報刊出一張會議照片，未見胡衡華；重慶電視台今晚的「重慶新聞聯播」節目畫面也顯示，胡衡華缺席這場會議。

官方訊息顯示，胡衡華2021年12月由陝西省委副書記轉任重慶市委副書記、代理市長後，從未缺席這項重要會議。

報導指出，袁家軍今天在專題學習會上強調，領導幹部作為「關鍵少數」，是樹立和踐行正確政績觀的引領者、示範者、推動者。市委常委及各級各部門「一把手」要以身作則，以更高標準、更嚴要求、更實舉措抓好學習教育，堅持原原本本、全面系統學習中共總書記習近平關於樹立和踐行「正確政績觀」的論述，實實在在查找突出問題，深入展開整改整治。

他還強調，要注重學習教育成果轉化，引領帶動全市廣大黨員、幹部自覺樹立和踐行正確政績觀，以現代化新重慶建設的實幹實績實效堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

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