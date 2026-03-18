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    首頁 > 國際

    川普暗示美國可能放手 讓盟友自行確保荷姆茲海峽安全

    2026/03/18 22:40 中央社
    川普。（路透檔案照）

    川普。（路透檔案照）

    美國總統川普今天憤怒暗示，既然美國盟友拒絕與美軍在關鍵航道荷姆茲海峽一同對抗伊朗，而美國又沒使用這條海峽，他可能會放手讓盟友自己去維護荷莫茲的安全。

    法新社報導，伊朗已實質封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球重要石油運輸路線之一，以此回應美國與以色列持續近3週對伊朗的戰爭。

    川普（Donald Trump）屢次要求提供掃雷艦及其他軍事裝備來協助清除海峽上的威脅，均遭歐亞傳統夥伴拒絕。

    川普近期對荷莫茲危機做出多次相互矛盾的發言，先是說盟友必須協助美國，昨天又稱「我們不需要任何幫助」。

    他今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）的最新說法則暗示，美國可能完全放手不管，讓使用這條航道的國家自行收拾局面。

    川普寫道：「我想知道，如果我們把伊朗恐怖主義國家殘存部分『結束掉』，並且讓使用它（荷姆茲海峽）的國家－我們可沒使用－負責所謂的『海峽』，會發生什麼事呢？這會讓一些遲遲沒反應的『盟友』迅速動起來！」

    伊朗試圖藉由控制荷姆茲海峽，作為應對美國和以色列壓倒性攻勢的籌碼。美以聯軍迄今已擊中伊朗境內數以千計的目標、摧毀伊朗海軍，並擊殺高階領導人物。

    儘管只有少數商船遭伊朗砲火擊中，但這項威脅已足夠癱瘓航運，導致全球油價飆升。

    美軍昨夜宣布動用巨型碉堡剋星炸彈（Bunker Buster），攻擊荷姆茲海峽沿岸附近的伊朗飛彈陣地。

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