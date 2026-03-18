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    首頁 > 國際

    全球1/5油氣運輸必經處 荷姆茲海峽封鎖關鍵數字一次看

    2026/03/18 23:05 中央社
    中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓。國為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）

    中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓。國為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）

    中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，這條全球至關重要的海上咽喉要道一旦遭封鎖，將對全球能源供應與海運造成巨大衝擊。

    美國與以色列2月28日對伊朗發動轟炸，隨後引發伊朗在區域內展開報復性攻擊，並限制船隻通過荷姆茲海峽。承平時期，全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過荷姆茲海峽。

    以下是法新社整理這波荷姆茲海峽封鎖的關鍵數字與事實。

    21起安全事件

    根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）數據，自2026年3月1日以來，波斯灣、荷姆茲海峽及阿曼灣（Gulf of Oman）已發生21起商船遇襲或相關安全事件，其中包括10艘油輪。

    另有4起由伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）宣稱發動的攻擊事件，尚未獲得國際權威機構證實。

    8名海事人員喪生

    根據國際海事組織（IMO）統計，衝突爆發至今，中東地區發生的安全事件已造成至少8名船員或碼頭工人喪生，另有4人失蹤、10人受傷。

    航運量驟減97％

    海事情報機構Windward昨天發布的分析顯示，通過荷姆茲海峽的航運量較戰爭前大幅減少97％。

    根據全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List），該航道平時每日約有120艘船隻通過，但在戰爭爆發後的2週內，總共只有77艘通過。

    2萬名船員受困

    國際海事組織估計，中東地區約有2萬名船員，以及郵輪乘客、港口工人和離岸作業人員受到波及。

    此外，目前仍有至少3000艘船隻滯留在該海域，其中高達2/3是從事國際貿易的大型商船。

    船用燃料價格飆漲87％

    匯豐銀行（HSBC）研究人員在3月14日的報告中指出，自中東衝突爆發以來，船用燃料價格已飆升87％，達到2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後的最高點。

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