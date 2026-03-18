    以色列襲擊南帕爾斯氣田 伊朗揚言報復、卡達譴責

    2026/03/18 22:46 即時新聞／綜合報導
    以色列今日襲擊伊朗南帕爾斯氣田的設施。（美聯社資料照）

    以色列今（18）日攻擊了伊朗的南帕爾斯（South Pars）天然氣田設施，伊朗事後揚言報復，卡達也發表聲明譴責以色列。

    《美聯社》報導，伊朗武裝部隊聯合作戰指揮總部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）發布聲明說：「針對侵略國的燃料、能源以及天然氣設施攻擊是我們的合法權利，我們會盡快以武力做出回應。」

    伊朗的南帕爾斯氣田與卡達的北方氣田（North Dome field）相連，兩者構成世界上最大的天然氣田。

    卡達外交部發言人安沙里（Majed al-Ansari）在X平台發文譴責以色列，他稱以色列對氣田的攻擊是「中東地區當前軍事升級情勢之中，一次危險且不負責任的舉動」。

    安沙里強調，攻擊能源設施不僅會影響全球能源安全，也會危害到該地區的人民與環境，「我們呼籲各方保持克制，遵守國際法，並以維護地區安全與穩定的方式努力降級。」

    南帕爾斯氣田遇襲後起火燃燒。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

