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    首頁 > 國際

    盟友遭以色列「斬首」 克里姆林宮：譴責謀殺行徑

    2026/03/18 22:07 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗最高國安委員會首長拉里賈尼（左）2015年與俄羅斯總統普廷會面（右）。（美聯社檔案照）

    伊朗最高國安委員會首長拉里賈尼（左）2015年與俄羅斯總統普廷會面（右）。（美聯社檔案照）

    伊朗證實最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃後，俄羅斯官方譴責美國和以色列對伊朗空襲中，「謀殺」伊朗領導人的行動。

    《路透》、《法新社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫18日在新聞簡報會上表示，「我們堅決譴責旨在傷害主權獨立的伊朗，以及其他國家領導階層成員之健康、甚至謀殺或剷除的行動，我們譴責這類行動」。拉里賈尼1月間曾訪問俄國，在克里姆林宮與俄羅斯總統普廷會面，當時美國海軍軍艦正前往伊朗部署。

    身為與伊朗關係密切的盟友，去年俄羅斯和伊朗簽署廣泛的合作協議，但是不包括共同防禦條約。該協議公開版本僅含糊提到，莫斯科和德黑蘭同意，協助彼此對抗共同「安全威脅」，並且在一方遭受攻擊時，不會「向侵略者提供協助」。

    莫斯科譴責美國和以色列對伊朗發動的聯合軍事行動，並要求立即停火、談判。不過，開戰以來，俄國除了人道援助，拒絕公開說明是否提供伊朗支持以及什麼形式的支持。

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