申請美簽須交1.5萬美元保證金 最新名單達50國

川普政府加強簽證限縮政策，申請美國簽證時需要繳交1萬5千美元保證金的國家新增12國。示意圖。（路透資料照）

美國川普政府再度加強簽證限縮政策，根據國務院最新公告，在申請美國簽證時須繳交1萬5000美元（約合新台幣48萬）保證金的國家新增了12國，總數已達50國。

《路透》報導，這12個新增的國家包括柬埔寨、衣索比亞、喬治亞、格瑞那達、賴索托、模里西斯、蒙古、莫三比克、尼加拉瓜、巴布亞紐幾內亞、塞席爾，以及突尼西亞。新規定4月2日生效。

請繼續往下閱讀...

美國國務院官員指出，徵收保證金是為了防止旅客逾期停留，保證金將退還給根本沒有入境美國的申請人，以及遵守規定返國的旅客。

根據美國國務院網站，目前共有50個國家的國民在申請簽證時必須繳交保證金：阿爾及利亞、安哥拉、安地卡及巴布達、孟加拉、貝南、不丹、波札那、布隆迪、維德角、柬埔寨、中非共和國、象牙海岸、古巴、吉布地、多米尼克、衣索比亞、斐濟、加彭、甘比亞、喬治亞、格瑞那達、幾內亞、幾內亞比索、吉爾吉斯共和國、賴索托、馬拉威、茅利塔尼亞、模里西斯、蒙古、莫三比克、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、巴布亞紐幾內亞、聖多美普林西比、塞內加爾、塞席爾、塔吉克、坦尚尼亞、多哥、東加、突尼西亞、土庫曼、吐瓦魯、烏干達、萬那杜、委內瑞拉、尚比亞、辛巴威。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法