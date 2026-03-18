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    清秀長相竟心狠手辣！內蒙古虐死女童案 惡女被執行死刑

    2026/03/18 22:38 即時新聞／綜合報導
    虐死3歲女童的文女已被執行死刑。（圖翻攝自微博）

    虐死3歲女童的文女已被執行死刑。（圖翻攝自微博）

    中國內蒙古2023年發生一起令人震驚的虐死女童案，近日該案迎來新進展，虐死可憐女童的兇手、死者生父女友已執行死刑，其長相也被曝光。

    綜合中港媒體報導，2023年12月，年僅3歲的女童遭田姓生父和文姓女友虐待致死，屍檢結果顯示，女童生前長期遭受毒打、綑綁和限制飲食，死因為心臟破裂，消息曝光後引發中網憤怒；2024年12月，法院依犯罪情節輕重，一審判處文女死刑，田姓生父無期徒刑，2人不服判決提出上訴；去年8月，內蒙古高級人民法院駁回上訴，維持原判。

    本月17日，受害女童的李姓生母在微博發文透露，法院告知她，文女在約莫1個月前已被執行死刑。她說，案發到現在已經過去2年多，一個兇手已伏法，一個則將永遠關在牢裡，她認為法律已經給了女兒最公正的結果，這件事也該畫下句號。李姓生母表示，她已經將女兒的遺體安葬在河北老鄉，未來她會帶著女兒的期盼，繼續前行，同時她也希望所有孩子都能被溫柔對待，好好長大。

    而24歲文女的正面長相也被曝光，可以看到其長相秀麗，怎料內心惡毒，殘害幼小生命。

    虐死3歲女童的文女（左圖）已被執行死刑。（圖翻攝自微博）

    虐死3歲女童的文女（左圖）已被執行死刑。（圖翻攝自微博）

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