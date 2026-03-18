為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「殲滅」伊朗情報部長 以色列軍方PO文宣布

    2026/03/18 19:23 即時新聞／綜合報導
    伊朗情報部長哈提布。（路透資料照）

    以色列軍方今（18）日宣布，伊朗情報部長哈提布（Esmail Khatib）已在一次以軍空襲行動中被「殲滅」。

    以色列國防軍（IDF）在X平台發文說：「哈提布，伊朗恐怖主義政權的情報部長，在一次針對德黑蘭（Tehran）的空襲中被消滅。」

    以色列國防軍指出，哈提布在近期伊朗各地的抗議活動中扮演了重要角色，包括逮捕與殺害抗議者，此外，他也主導針對以色列人與美國人的恐怖活動；2022年到2023年的艾米尼示威（Mahsa Amini protest）期間，哈提布也參與了對伊朗人民的鎮壓行動。

    以色列國防軍發文宣布擊殺伊朗情報部長哈提布。（擷取自X @IDF）

    圖
    圖 圖 圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播