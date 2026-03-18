「殲滅」伊朗情報部長 以色列軍方PO文宣布

「殲滅」伊朗情報部長 以色列軍方PO文宣布2026/03/18 19:23 即時新聞／綜合報導
伊朗情報部長哈提布。（路透資料照）
以色列軍方今（18）日宣布，伊朗情報部長哈提布（Esmail Khatib）已在一次以軍空襲行動中被「殲滅」。
以色列國防軍（IDF）在X平台發文說：「哈提布，伊朗恐怖主義政權的情報部長，在一次針對德黑蘭（Tehran）的空襲中被消滅。」
以色列國防軍指出，哈提布在近期伊朗各地的抗議活動中扮演了重要角色，包括逮捕與殺害抗議者，此外，他也主導針對以色列人與美國人的恐怖活動；2022年到2023年的艾米尼示威（Mahsa Amini protest）期間，哈提布也參與了對伊朗人民的鎮壓行動。
????ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.— Israel Defense Forces （@IDF） March 18, 2026
Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against…
以色列國防軍發文宣布擊殺伊朗情報部長哈提布。（擷取自X @IDF）