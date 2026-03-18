抨擊歐洲盟邦袖手不護航 共和黨大老：川普不曾這麼火大過

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆。（法新社檔案照）

美國總統川普抱怨北大西洋公約組織（NATO）等盟邦，不願共同在遭伊朗實質封鎖的荷姆茲海峽護航，共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）17日抨擊歐洲盟友對此事態度消極，並透露川普為此事大發雷霆，「沒聽過他這麼火大」。

根據《國會山莊報》（The Hill）和國會媒體《點名》（Roll Call）17日報導，葛蘭姆17日發文，表示剛與總統川普談過「有關我們的歐洲盟邦不願意提供軍事資源，來維持荷姆茲海峽運作的事情」，他說，在這段對話中，「我這輩子從沒聽過他（川普）如此火大」。

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川普正推動多國組成國際聯盟，與美國共同維持攸關全球原油運輸的荷姆茲海峽通行。川普先前表示，他邀請「大約7個」國家加入美國的行列，讓這條航道重新開放，但是幾個傳統盟邦對於涉入這場衝突猶豫不前，包括德國、澳洲、日本和南韓。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）16日就以「這不是我們的戰爭，不是我們發動的」為由拒絕。

外交政策持鷹派立場的葛蘭姆在17日的發文中表示，共同維持荷姆茲海峽通行，對歐洲益處大於對美國，「我們的盟邦認為擁有核武的伊朗沒什麼大不了，覺得採取軍事行動阻止伊朗最高領袖取得核彈，是我們、而非他們的事，這完全令人無法接受」。他也批評歐洲國家，在遏制伊朗核野心上「悲慘地失敗」，並且質疑現有聯盟關係的未來。

葛蘭姆寫道，「在維護荷姆茲海峽運作上不太提供協助，這對歐洲和美國帶來的影響將是既深又廣」，他說他自認在支持聯盟關係上是非常積極的，不過，「在這種真正考驗的時刻，不禁讓我三思這些聯盟的價值，我肯定我不是唯一有此感覺的議員」。

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