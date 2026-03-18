《紐時》爆華府想逼古巴總統下台 國務卿魯比歐否認

魯比歐發文說，《紐約時報》）刊登的報導是「假新聞」。（路透檔案照）

有報導稱美國官員曾敦促古巴方面撤換總統狄亞士－卡奈，美國國務卿魯比歐今天否認這項說法。

法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）深夜在社群平台X發文表示，「紐約時報」（The New York Times）刊登的報導是「假新聞」，並指紐時的文章與其他媒體的報導均仰賴「自稱了解內情的騙子與說謊者」作為消息來源。

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紐時昨天報導，美國總統川普（Donald Trump）政府官員已要求古巴撤換總統，但尚未推動徹底推翻古巴的共產政權。

魯比歐並未說明，他是否認整篇報導，或者僅否認其中部分內容。

紐時指出，美國官員認為狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）是不願推動改革的強硬派，但美方尚未對撤換他一事下達最後通牒。

魯比歐是出身邁阿密的古巴裔美國人，曾任聯邦參議員，他多年來一直推動終結古巴共產體制。

他今天稍早告訴記者，古巴當局應採取比允許海外古巴人在國內投資及擁有個人事業等新措施更「激烈」的行動。古巴昨天才發生全國大停電。

在美軍1月突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），推翻並帶走委國時任左派總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普加強施壓陷入經濟危機的古巴，強迫委國停止向古巴供應占其需求一半的石油。（編譯：洪培英）1150318

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