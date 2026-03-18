阿富汗戒毒中心遭空襲400死 NGO：嚴重影響人道醫療救援

神學士人員在空襲現場視察毀損的戒毒中心。阿富汗指控巴基斯坦16日的空襲波及醫療設施、導致數百平民死傷，巴方則否認鎖定該處。（法新社）

阿富汗首都喀布爾一處戒毒治療中心在16日疑遭空襲受損，傳出數百人死傷。這場人道災難的發生並非因為受害者主動參與戰事，而是因為連理應受到國際法保護的醫療場所，也無法逃脫邊境衝突的波及。目前關於死傷數據與攻擊目標，各方說法仍有顯著分歧。

《法新社》報導指出，非政府組織「挪威難民理事會」（NRC）表示，巴基斯坦軍方16日對喀布爾發動的空襲中，確實擊中了一處醫療診所。雖然喀布爾神學士政府於17日指稱該事件造成約400人死亡、超過200人受傷，但因當地資訊混亂且缺乏獨立查核機制，確切傷亡統計仍存在爭議。

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NRC駐阿富汗主任卡里迪（Jacopo Caridi）證實，該醫療設施的一棟建築已在空襲中完全焚毀。卡里迪指出，救援團隊於17日上午在瓦礫堆中搜尋生還者的過程艱難，且由於當地缺乏現代化的身分識別系統，確認罹難者身分與統計最終死傷人數面臨瓶頸。這場空襲已對當地醫療與救援運作造成嚴重影響。

巴基斯坦否認 稱鎖定武裝設施

巴基斯坦軍方於16日對喀布爾及南格哈爾省（Nangarhar）發動襲擊，理由是阿富汗境內窩藏多次攻擊巴國領土的武裝份子。巴基斯坦官方駁斥「鎖定診所攻擊」的指控，並稱該說法「完全毫無根據」。巴方強調其軍事行動目標是「恐怖份子支援基礎設施」，而非民用醫療設施，雙方說法呈現對立。

NRC強調，由於邊境衝突區域地形偏遠且各國官方資訊經常矛盾，目前仍難以即時查核民生設施受損的精確程度。這起事件顯示出阿富汗與巴基斯坦局勢的複雜性，該組織目前正針對此類衝突區域，重新評估持續進行人道救援的人身安全風險。

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