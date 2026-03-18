前海豹部隊知名成員：川普外交看似鬧劇 其實都是為了對抗中國！

美國總統川普。（路透）

前美國國會議員、美國海軍特種部隊「海豹部隊」成員泰勒（Scott Taylor）近日發表評論，直指現任總統川普（Donald Trump）當前打響伊朗戰爭、委內瑞拉生擒馬杜羅、烏俄戰爭，乃至收購格陵蘭島、奪回巴拿馬運河控制權等行動，看似混亂的鬧劇，但仔細推敲又合情合理，川普實際上都是在為「對抗中國」、「重建美國主導之世界秩序」來布局。

泰勒近日投書華府三大政策性報刊之一的《國會山莊報》（The Hill） ，表示川普2.0的各種外交、軍事動作，在一般人眼裡，甚至是自封為華府專家的人來說，就像是一系列鬧劇，「這些行動除了混亂之外，有什麼共同點？如果撇開檯面上我們聽到的雜音，就會發現一個核心邏輯：川普正在有系統地重新配置美國的地緣政治力量，以因應與中國可能發生的對抗。而且他採取的方式，是確保當塵埃落定時，美國再次能夠為下一個世界秩序來制定規則。」

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就以巴拿馬運河來為例，過去20年來，中資企業悄悄滲透進該運河兩端的港口運營，若未來需要為保衛台灣進行軍事動員，快速通過該運河將不單單只是為了「便利性」，而是「必要性」，「多虧川普在任期初的關注，這條運河已重新納入美國的戰略保護傘之下。這一新的地緣政治現實，對美國而言是一場重大勝利，也已獲得巴拿馬法院的確認。」《國會山莊報》指出，川普對格陵蘭島的執著也有類似的邏輯，而且北極正成為大國競爭與貿易航線的重要戰場。

至於委內瑞拉和伊朗，也是川普政府下這盤大棋最具戰略意義的行動，最直接的影響就是中國的能源管道被掐斷，「委內瑞拉與伊朗的行動，也解答了一個北京與莫斯科一直很好奇的問題，中俄軍事技術在真實戰場上能否與美國抗衡？兩者的答案都是明確的『不能』！直到最近，許多評論人士仍在宣稱美國將在戰爭中敗給中國共產黨。但如今，中國的匿蹤雷達與防空系統在面對美國時已被證明徹底失效。北京與莫斯科都已看到，其軍事能力在紙面與實戰之間的差距正在擴大。」

泰勒還說，北京對台灣的戰略盤算，原本建立在幾個重要假設之上，例如美國會被中東牽制、俄羅斯會牽制北約，使其能利用西半球的脆弱性，讓防衛台灣在政治上變得不可持續。然而，在短短一年內，川普已經徹底瓦解了這些布局。

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