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    首頁 > 國際

    駭客宣稱攻陷中國國家超級計算中心 出售「10PB」海量機密

    2026/03/18 15:59 即時新聞／綜合報導
    網友曝光在駭客論壇、Telegram流出的資訊。（取自X，本報合成）

    網友曝光在駭客論壇、Telegram流出的資訊。（取自X，本報合成）

    一位名為「FlamingChina」的駭客，近日在駭客論壇發文宣稱攻陷了中國國家超級計算中心（NSCC）科研設施，下載了超過10PB（約1000萬GB）的海量資料售出，內容包含且不限於航太工程、軍事機密、生物資訊、核融合模擬、半導體、先進材料研究等敏感資訊。駭客還打廣告，表示買家支付10枚加密貨幣「門羅幣」（約新台幣12萬元），即可獲得完整列表，最高出價者則可得到全部資料集（Dataset）。

    相關圖文近日在X平台上瘋傳，流出圖片中可見，其中一份標註為「保密期限10年」的文件，記載了一項針對裝甲目標群的武器系統毀傷模擬研究，涉及的打擊對象包括海馬斯（HIMARS）多管火箭炮系統、航空母艦；另外一張圖片可知為一項機密研究，疑為測試某型高穿透性​​武器對特定裝甲形式及目標的打擊效能，具體包括：最優打擊部位的選取、不同密度裝甲材料的抗打擊差異對比等內容。

    目前尚無法核實該消息的真實性，不少討論指出，根據外流資訊，真的被駭可能性極高，只是不確定是否真有10PB如此龐大的資訊。也有專業人士分析指出，若外流事件為真，可見中國對於超級計算中心的防護相當薄弱。

    專家指出，外洩截圖中出現Windows作業系統，甚至是低版本的Win 7系統。中心內部也沒有做安全隔離，導致「攻破一處，處處攻破」。這種安全設置相當於「傻逼」級別的。

    據查，駭客販售資料的廣告早在2月初就已經發出，被駭單位疑似就是國家超級計算天津中心。中共目前尚未回應，不過該國向來不會對這類事情做出回應，真實性只能等後續更多細節公開，才能逐步驗證。

    網上流出外洩文件列表。（取自X）

    網上流出外洩文件列表。（取自X）

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