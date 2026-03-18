飛彈落在核電廠附近？伊朗布希爾事件 牽動波斯灣用水安全

衛星圖顯示伊朗布希爾核電廠。不明飛行物17日擊中園區，引發波斯灣海水淡化水源恐受輻射污染的疑慮。（美聯社資料照）

伊朗布希爾核電廠（Bushehr）園區17日晚間遭不明飛行物落入，引發波斯灣周邊國家對民生用水安全的集體恐慌。這場危機的核心並非核子設施本身受損，而是因為該廠座落於波斯灣咽喉，一旦水源遭輻射污染，仰賴海水淡化供應命脈的鄰國將面臨斷水絕境。

《美聯社》報導，布希爾核電廠位於伊朗首都德黑蘭以南約750公里處，緊鄰戰略要衝荷姆茲海峽。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）證實，1個飛行物體落在廠內鄰近計量服務大樓的區域，距離正在運作中的核能機組極近。俄方強調目前輻射數值正常，伊朗官方也表示主要結構未受損。

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海水淡化水源恐受衝擊

這座核電廠直接面臨波斯灣，長期以來一直是周邊阿拉伯國家的憂慮核心。國際安全專家分析，波斯灣各國極度依賴海水淡化處理來供應生活用水，一旦輻射物質因攻擊或意外外洩進入海域，恐將隨洋流演變為整體的民生災難。這顯示戰火威脅核設施不只是軍事問題，更是攸關數百萬人生命線的生存挑戰。

在去年6月為期12天的戰事中，美軍雖曾轟炸伊朗3處核燃料濃縮設施，但當時刻意避開了這座處於運作狀態、屬於民用性質的布希爾核電廠。然而隨著戰火延燒，包含自殺式無人機碎片或防空系統攔截後的飛彈殘骸，都可能對這類敏感設施造成誤擊風險。目前美國中央司令部（CENTCOM）尚未針對此項指控發表評論。

國際原子能總署（IAEA）於18日發布聲明證實，已接獲伊朗通報「飛行物擊中布希爾核電廠園區」，但強調目前並無損害報告。《美聯社》報導指出，這起墜落事件再次觸動波斯灣鄰國對核電廠遭戰火流彈或攔截碎片波及的長期隱憂，擔憂一旦發生核外洩，將直接威脅該區域仰賴的海水淡化水源。

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