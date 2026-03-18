砸碎逾600萬猛瑪象牙！美博物館2男嬉鬧「手賤硬摸」下場曝

位於美國密蘇里州的奧沙克古自然史博物館，收藏包含真猛瑪象在內等古生物化石。（圖擷取自臉書社團「ARTIFACT ADDICTIONS 」）

位於美國密蘇里州的一間博物館，本月驚傳有珍貴展品被破壞，2名男子參觀期間在館內嬉鬧，結果摔碎一根重達200磅（約90公斤）、總價值預估20萬美元（約新台幣642萬元）的象牙，2人甚至在鬧事後試圖逃離現場，所幸被館員緊急攔截，2人事後被警方逮捕並被指控重罪，若罪名成立，將面臨數年監禁處分。

綜合外媒報導，這起事件發生在密蘇里州的奧沙克古自然史博物館（Ancient Ozarks Natural History Museum），它是里奇代爾（Ridgedale）地區的熱門觀光景點之一。來自加州的46歲霍華德（Brett Howard）與48歲阿澤維多（Todd Azevedo），8日到這間博物館參觀期間，不斷互相嬉鬧，直接出手觸碰現場貴重展覽品。

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根據調查記錄，一名博物館員工透過館內監視器目睹事發全程，拍攝畫面顯示，霍華德先是爬到阿澤維多的肩膀上，接著伸手抓住真猛獁象（Woolly mammoth）化石的象牙部位，試圖想讓身體懸掛在真猛獁象化石前，未料卻因此導致有1萬多年歷史的象牙摔到地上，並當場碎成數塊碎片，2人眼見闖下大禍，則迅速轉身跑出博物館。

警方透露，當時在場的其他博物館工作人員，雖然未能當場攔住2人，但火速通知保全協助攔截，這才沒讓2人逃逸成功。報導指出，2人被警方逮捕後，每人以15,000美元（約新台幣48萬元）保釋金獲釋，但2人被控一級財產毀損罪，下月需回到托尼郡（Taney County）法院開庭，如果罪名正式成立，最高可判處4年監禁。

報導指出，2人在保釋期間被禁止私下接觸，還被雙雙列入美國運動用品連鎖店Bass Pro Shops的所有店家禁止進入黑名單。另據外媒網站介紹，古奧沙克自然史博物館位在密蘇里州的朱銘觀光園區岩頂（Top of the Rock）的內部，該區域的所有人莫里斯（Johnny Morris），同時也是運動用品連鎖店Bass Pro Shops的創辦人兼CEO。

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