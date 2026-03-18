數千本「習主席著作」丟火海！尼泊爾大學影片曝光 中共抓狂

數千本「習主席著作」丟火海！尼泊爾大學影片曝光 中共抓狂2026/03/18 14:46 即時新聞／綜合報導
《習近平談治國理政》收錄了習近年言論，不但在中國國內發行，還譯成多種語言作為大外宣用品。（路透資料照）
尼泊爾1所技術學院近日傳出焚燒數百、甚至數千本中國國家主席習近平的著作，引發中共官方不滿，向尼泊爾外交部提出抗議。迫於中共壓力，尼泊爾內政部下令警方調查事件，也要求媒體刪除相關內容。
《加德滿都郵報》報導，位於布迪甘加（Budhiganga）的Manamohan Technical College 14日晚間有多人在校內焚燒書籍與文件，其中可見大量《習近平談治國理政》（Xi Jinping:The Governance of China）被投入火中，甚至有人對著鏡頭展示該書，影片迅速在網路上傳開。
中國駐尼泊爾大使館隔（15）日向尼泊爾外交部發出照會，要求尼泊爾政府調查並處理涉事人員。有官員透露，當地政府和警方正在調查此案，官方還致電相關媒體，要求刪除相關影片，稱此可能會損害兩國關係。
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目前尚不清楚為何該校會存放如此大量習近平的著作，有網友質疑書籍來源與銷毀原因，呼籲官方嚴查。
校方則回應稱，這些書籍多年未使用，且部分遭蟲蛀，因此才會焚燒處理。不過有媒體指出，多數被焚或半毀書籍外觀仍相當新穎，質疑說法不一致。另有媒體指出，校方原計畫銷毀部分敏感或涉及貪腐的文件。
此事件也成為近期一連串牽動中國與尼泊爾關係爭議中的最新1例，例如尼泊爾去年底就1起機場建設貪腐案，起訴55名官員和1家中國承包公司，以及年初取消電信計費招標和涉及中國公司華為的5G合約決定等。
重磅：《尼泊尔大学焚烧习近平著作》— 萨格尔扎西 SakarTashi （@P9Wb1kMpj484jEW） March 18, 2026
3月15日尼泊尔曼莫汉大学处理垃圾时焚烧了大量习近平著作《习近平谈治国理政》。焚烧视频流出后中国使馆致函尼泊尔当局对该事件进行调查并采取行动。迫于中共压力下尼泊尔内政部下令警方调查此事件并将肇事者绳之以法，也要求媒体删除大学生焚烧习近平著作的视频。 pic.twitter.com/whretOnvpI