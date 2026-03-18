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    首頁 > 國際

    數千本「習主席著作」丟火海！尼泊爾大學影片曝光 中共抓狂

    2026/03/18 14:46 即時新聞／綜合報導
    《習近平談治國理政》收錄了習近年言論，不但在中國國內發行，還譯成多種語言作為大外宣用品。（路透資料照）

    《習近平談治國理政》收錄了習近年言論，不但在中國國內發行，還譯成多種語言作為大外宣用品。（路透資料照）

    尼泊爾1所技術學院近日傳出焚燒數百、甚至數千本中國國家主席習近平的著作，引發中共官方不滿，向尼泊爾外交部提出抗議。迫於中共壓力，尼泊爾內政部下令警方調查事件，也要求媒體刪除相關內容。

    《加德滿都郵報》報導，位於布迪甘加（Budhiganga）的Manamohan Technical College 14日晚間有多人在校內焚燒書籍與文件，其中可見大量《習近平談治國理政》（Xi Jinping:The Governance of China）被投入火中，甚至有人對著鏡頭展示該書，影片迅速在網路上傳開。

    中國駐尼泊爾大使館隔（15）日向尼泊爾外交部發出照會，要求尼泊爾政府調查並處理涉事人員。有官員透露，當地政府和警方正在調查此案，官方還致電相關媒體，要求刪除相關影片，稱此可能會損害兩國關係。

    目前尚不清楚為何該校會存放如此大量習近平的著作，有網友質疑書籍來源與銷毀原因，呼籲官方嚴查。

    校方則回應稱，這些書籍多年未使用，且部分遭蟲蛀，因此才會焚燒處理。不過有媒體指出，多數被焚或半毀書籍外觀仍相當新穎，質疑說法不一致。另有媒體指出，校方原計畫銷毀部分敏感或涉及貪腐的文件。

    此事件也成為近期一連串牽動中國與尼泊爾關係爭議中的最新1例，例如尼泊爾去年底就1起機場建設貪腐案，起訴55名官員和1家中國承包公司，以及年初取消電信計費招標和涉及中國公司華為的5G合約決定等。

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