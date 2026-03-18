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    首頁 > 國際

    晉升名單成死亡筆記本！ 傳伊朗高層一次任命多名繼任人防斷頭

    2026/03/18 13:15 即時新聞／綜合報導
    美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，並持續斬首伊朗高階官員。（路透）

    美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，並持續斬首伊朗高階官員。（路透）

    美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，並持續斬首伊朗高階官員，現又1名伊朗高階官員，國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭擊斃；傳出伊朗政府已為關鍵職位指定了多位繼任者，以確保領導體系不會癱瘓。

    在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭精準空襲擊斃後，美、以持續對伊朗重要人物進行斬首行動，以色列國防部宣布，確認拉里賈尼以及「巴斯杰」指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani），均已在16日晚間精準軍事打擊中遭到擊斃，成為最新身亡的伊朗高階官員。

    根據知名東歐獨立媒體《NEXTA》報導，伊朗政府高層目前已為關鍵職位指定了多位繼任者，目前每個職位都有3到7名繼任候選人，目的是在領導階層不斷遭到定點清除的情況下，確保整個領導體系不會癱瘓。

    《NEXTA》直言，在德黑蘭，任何新的晉升現在都可能被視為一種懲罰。

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