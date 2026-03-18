晉升名單成死亡筆記本！ 傳伊朗高層一次任命多名繼任人防斷頭

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，並持續斬首伊朗高階官員。（路透）

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，並持續斬首伊朗高階官員，現又1名伊朗高階官員，國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭擊斃；傳出伊朗政府已為關鍵職位指定了多位繼任者，以確保領導體系不會癱瘓。

在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭精準空襲擊斃後，美、以持續對伊朗重要人物進行斬首行動，以色列國防部宣布，確認拉里賈尼以及「巴斯杰」指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani），均已在16日晚間精準軍事打擊中遭到擊斃，成為最新身亡的伊朗高階官員。

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根據知名東歐獨立媒體《NEXTA》報導，伊朗政府高層目前已為關鍵職位指定了多位繼任者，目前每個職位都有3到7名繼任候選人，目的是在領導階層不斷遭到定點清除的情況下，確保整個領導體系不會癱瘓。

《NEXTA》直言，在德黑蘭，任何新的晉升現在都可能被視為一種懲罰。

Disposable ayatollahs are urgently appointing their successors



Iranian authorities have assigned multiple successors to key positions. Each post now has between three and seven candidates.



The idea is that under conditions of constant targeted killings of leadership, the system… pic.twitter.com/7ODHQwYixA — NEXTA （@nexta_tv） March 17, 2026

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