逐個鎖定藏身處！以色列滲透情報獵殺伊朗安全人員

16日在伊朗首都德黑蘭可見住宅大樓瓦礫中的毀損車輛。（路透）

以色列透過情報滲透與精準打擊，逐個鎖定並擊殺伊朗政權與內部安全部門人員，行動從高層官員延伸至基層維穩力量。

《華爾街日報》18日報導指出，以色列透過情報滲透與精準打擊，持續鎖定伊朗政權與內部安全部門人員的藏身地點。行動從德黑蘭心臟地帶的指揮中心，一路追蹤至臨時集結點與隱蔽據點，對執行維穩的統治工具進行逐點打擊。以軍指出，目前已針對逾2200個隸屬伊斯蘭革命衛隊與「巴斯杰」（Basij）民兵的目標，投下超過1萬枚彈藥。

請繼續往下閱讀...

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）17日在德黑蘭郊區據點遭擊斃，他在被殺的四天前才剛在X平台發表強硬言論。此外，巴斯杰民兵指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）也在隱密帳篷內遭精準清除。報導分析，相關獵殺行動正由上而下擴大，顯示以色列正有計畫地拆除德黑蘭的指揮鏈結點。

情報來源擴大 民眾通報成關鍵

以色列情報官員表示，多起擊殺行動依賴來自伊朗境內的情報，其中包括一般民眾主動提供的線索。隨著大量維穩總部與據點遭摧毀，部分安全人員被迫轉往臨時地點或開放空間集結，甚至被目擊在立交橋下躲避，這反而增加其遭無人機追蹤並鎖定的風險。

在持續打擊下，伊朗基層安全部隊的士氣受挫，部分人員轉而在車輛、宗教場所或民用建築中停留以避免被鎖定。有德黑蘭民眾表示，當安全人員強行進入住宅區或醫院後，周邊居民因擔心遭波及而主動撤離。這種「從獵人變獵物」的轉變，正對伊朗的內部控制系統造成顯著壓力。

美國智庫「華盛頓近東政策研究所」資深研究員納迪米（Farzin Nadimi）等分析人士指出，儘管逐個獵殺行動對指揮體系與人員士氣造成打擊，但僅靠空中打擊與情報戰極難推翻長期建立的政權結構。若伊朗政權在衝突後存續，其決策圈可能反而更具對外強硬與報復性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法