助中東國家反制伊朗無人機 烏克蘭：已派出201名專家

烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相施凱爾17日在倫敦會晤，他在英國國會發表談話時透露，烏方已向中東派出201名反無人機軍事專家，以應對伊朗製造的無人機。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與英國首相施凱爾17日在倫敦會晤，他在英國國會發表談話時透露，烏方已向中東派出201名反無人機軍事專家，以應對伊朗製造的無人機。

據外媒報導，中東戰火持續擴大，針對以色列、美國攻擊，伊朗也對美國的外交機構及美國基地等發射飛彈及大量無人機進行報復，連卡達、巴林和科威特等波斯灣國家也遭受攻擊，澤倫斯基近日就曾表示，烏方已向中東多國派遣軍事專家，協助應對伊朗自殺式無人機威脅。

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澤倫斯基17日在在英國國會發表談話時更指出，烏方已經向中東派出201名反無人機軍事專家，協助相關國家應對伊朗的無人機，另有34人也隨時準備部署，他也強調這些人都是軍事專家，知道如何提供幫助，如何防禦此類無人機。

澤倫斯基也說，烏克蘭已成為現代戰爭的先驅，掌握了可以與盟友分享的技術。他也質疑伊朗正出售「見證者」（Shahed）系列自殺無人機給俄羅斯，且這些無人機已被用於烏克蘭戰場。他也呼籲不要放鬆對俄羅斯石油的制裁，並稱繼續向莫斯科施壓「至關重要」。

澤倫斯基也提到，烏克蘭目前具備每日可生產大約2000架攔截型無人機的能力，並透露他願意向盟友供應其中一半產能，以協助盟友加強防禦。

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