眾議員關切魚叉飛彈供貨進度 美官員：將優先供應台灣

美國國防安全合作署長米勒在眾議院聽證會被問到「沙烏地阿拉伯在魚叉飛彈交貨順序為何排在台灣之前」？米勒對此回應表示，將會優先供貨給台灣。（歐新社）

美國對伊朗發動大規模空襲至今，武器彈藥庫存持續消耗中，外界好奇此舉是否會影響軍售供貨期程。美國眾議院外交委員會17日舉行軍售聽證會，美國戰爭部（國防部）轄下國防安全合作署（DSCA）署長米勒（Michael Miller）被問到「沙烏地阿拉伯在魚叉飛彈交貨順序為何排在台灣之前」？米勒對此回應表示，將會優先供貨給台灣。

美國在2020年宣布出售100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統給台灣，包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達卡車等，預計在2028年全數到貨。不過在17日的眾議院聽證會中，有多名眾議員關心美國的魚叉飛彈交付進度。

請繼續往下閱讀...

共和黨籍眾議員塞爾福（Keith Self）詢問，在台灣利用魚叉飛彈作為嚇阻手段之際，為何沙烏地阿拉伯的交貨優先順序會在台灣之前？米勒回應，過去他在2023年向所有軍售執行機構發出指引，將台灣的優先順位放在所有其他需求之上，這項指引目前「依然有效」，若在提供魚叉飛彈給沙烏地阿拉伯與台灣之間存在競爭關係，台灣將享有優先權，相關單位正努力為台灣提供這項能力。

共和黨籍眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）詢問，為了讓台灣獲得所需武器，藉此抵禦中共可能的入侵行動，美國向台灣交付武器的優先性有多高？米勒則表示，向台灣提供安全合作、安全援助「是我們的首要任務」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法