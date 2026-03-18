伊朗爭取更換世足賽場地　墨西哥總統表態可承辦

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，鑒於中東衝突未歇，如有必要，墨西哥準備好承辦伊朗在2026年世界盃足球賽的首輪比賽。

2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦。

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法新社報導，伊朗足球協會據報正與國際足球總會（FIFA）協商，將原定在美國的比賽移到其他地點，不過國際足總至今仍維持賽程不變。

薛恩鮑姆在記者會上表示，伊朗足協「目前正與FIFA討論是否可行，他們原定前往美國參賽，看看能否」移師墨西哥。

薛恩鮑姆說：「此事正在評估中，我們將在適當時候提供最新消息。」

薛恩鮑姆被直接問到墨西哥是否願意承辦這些比賽，以及最終決定是否完全取決於FIFA後勤安排，她說「是的」。

她還說：「墨西哥與世界各國維持外交關係，因此我們將等待FIFA的決定。」

不過法新社稍早就此事詢問FIFA時，FIFA表示「期待所有參賽隊伍都能如2025年12月6日公布的賽程出賽」。

根據賽程，伊朗預計在洛杉磯對上紐西蘭與比利時，之後在西雅圖迎戰埃及。（編譯：盧映孜）1150318

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