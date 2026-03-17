伊朗持續攻擊波灣國家 阿布達比1人因飛彈殘骸喪命

一架阿聯酋航空的飛機飛過杜拜國際機場附近持續燃燒的火災產生的濃煙。當天，阿聯酋各地遭到飛彈和無人機攻擊，其中一起無人機引發的事件導致杜拜機場附近一個油罐起火，造成交通中斷；另一起飛彈攻擊在阿布達比造成一名平民死亡。 （法新社）

伊朗持續對波斯灣國家發動攻擊。官方表示，今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，一枚遭攔截飛彈的殘骸墜落，造成一人死亡。同日在科威特則有兩名醫護人員受傷。

法新社報導，在美國、以色列空襲伊朗引發中東戰爭後，波斯灣產油國成為伊朗回應美以空襲的攻擊目標。伊朗當局除鎖定美國資產，也攻擊民用基礎設施。

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阿布達比媒體辦公室在社群平台X表示，「防空部隊攔截一枚彈道飛彈後」，殘骸墜落在班尼亞斯（Bani Yas）地區。巴基斯坦大使館隨後證實死者為巴基斯坦公民。

昨天在阿布達比市郊，一名巴勒斯坦人的車輛遭飛彈擊中，導致他喪命。

伊朗不僅攻擊中東各地港口、機場、住宅大樓、飯店與軍事設施，也襲擊波斯灣能源設施。

當地政府表示，今天上午，阿聯東岸的富查伊哈（Fujairah）石油工業區遇襲引發火警，但未造成人員傷亡。

這是當地連續第2天遇襲，知情人士昨天告訴法新社，攻擊導致石油儲存裝卸作業停擺。

在科威特，該國衛生部表示，兩名醫護人員因彈片落在其工作的急診醫療中心而受傷。

另外，法新社記者今天在卡達首都杜哈聽到數次爆炸聲，國防部表示已攔截來襲飛彈。隨後，卡達民防部門表示，工業區發生小火災，未傳出人員傷亡。

而在阿聯城市杜拜，法新社記者聽到3聲爆炸。自戰爭爆發以來，伊朗已朝阿聯發射超過1900枚飛彈與無人機。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）近日表示，美國在中東的基地被用於發動空襲，且有飛彈自阿聯發射並擊中伊朗的哈格島（Kharg Island），但阿聯官員否認相關說法。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）昨天更揚言，將襲擊區域內的美國企業，呼籲員工撤離相關據點。

目前尚不清楚哪些企業會被鎖定，但塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）上週在Telegram公布一份潛在目標清單，其中包括亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及輝達（Nvidia）等科技巨頭在波斯灣國家的辦公室。

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