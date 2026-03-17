北約盟國不幫忙就倒大楣 芬蘭總統：須重視川普的警告

芬蘭總統史塔布表示，北約盟國必須重視川普的警告。（美聯社資料照）

隨著伊朗加強反擊，美國總統川普要求各國派軍艦協助打通荷姆茲海峽，但包括歐洲和英國都以「這不是我們的戰爭」為由拒絕，讓川普十分感冒。但《彭博》16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）指出，當川普將北約組織（NATO）的未來置於危險境地，以確保荷姆茲海峽的通行時，北約盟國必須把他的話當一回事。

川普15日堅稱，北約和亞洲的盟國應該幫助確保石油和天然氣運輸，能夠通過荷姆茲海峽這條關鍵水道。自從2月28日美國和以色列聯手空襲伊朗以來，荷姆茲海峽實際上已被伊朗封鎖。川普表示，如果美國盟國不提供援助，北約將面臨「非常糟糕」的未來。

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史塔布16日接受《彭博電視台》訪問指出，「我們顯然必須認真對待美國總統所說的每一句話。那些有能力和意願幫助美國的國家將會這樣做，也應該這樣做」，但強調北約作為1個防禦性組織，本身並不進行軍事攻擊。

史塔布表示，中東需要和平斡旋，並建議歐洲國家或印度可以介入，「（美以）最初的行動並未與盟友討論，但我相信川普總統現在正在與英國、法國、德國等大國進行磋商」。

歐盟各國外長16日稍早強調，他們不希望伊朗戰爭升級，甚至在將現有的紅海海軍任務，轉移到這條對能源運輸至關重要的航道上時，也抱持謹慎態度。

史塔布說，阻礙和平進程的問題在於，「以色列、美國和伊朗這3個參與者，他們的利益或多或少各不相同」。

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