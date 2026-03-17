學者估川習會無重大突破 若破局將引爆美中經貿戰

川普和習近平。（路透檔案照）

近期伊朗局勢與川習會可能延期成為外界關注焦點，在今天一個座談會上，學者預期，川習會不會有重大突破，只會聚焦於大豆與稀土。若川習會破局，有可能會引爆新一輪的美中經貿戰。

中華亞太菁英交流協會今日舉辦「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習』」座談會，多位專家學者與會。

請繼續往下閱讀...

對於伊朗局勢造成的影響，以及美國總統川普表示要求北京將4月初的川習會延後舉行。台北醫學大學通識中心教授張國城表示，國際衝突向來是觀察戰略對手的最佳時機，對中國而言，這場戰爭「拖越久可以看越久」。雖然國內經濟遭受壓力，但「對習近平這種政治敘事優於經濟建設的領導人來講，他不會在乎這一點」。

張國城也指出，川普若延後川習會也不意外，談判中缺乏籌碼的一方會想延緩會議進展，在美國面臨油價上漲、國內物價高漲情況下，再拿對中國增加關稅作為武器，只會進一步惡化美國通膨趨勢。他認為目前美國的牌不多，這一點對台灣相對不利。

且若川習會遲遲不舉行，為了避免破壞會議的氣氛，美國對台軍售可能會考慮到中方態度而有所延宕。

張國城還指出，伊朗戰事若持續，可能造成美國軍事資產消耗與戰略注意力分散，甚至引發國內反戰情緒，可能提高中國國家主席習近平武力攻台的信心。因此現階段，除了密切注意國際形勢發展，還要強化台灣政治、經濟、軍事準備的韌性，強化內部團結。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣表示，現階段「美國要的中國給不起，中國說的美國不相信。」雙方缺乏互信基礎。他引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）調查指出，預期今年美中任何談判包含「川習會」都不會有重大突破，大概會聚焦在採購大豆和稀土出口。

王國臣說，從這個角度來看，台灣應該「停止被迫害妄想症」，如果只是為了大豆、稀土就把台灣給出賣，「川普也不是傻子」。他預計，在川習會中「台灣牌」不會浮上檯面，但檯面下可能會談。

他還指出，如果川習會最後破局，有可能會引爆新一輪的美中經貿戰。

他強調，台美的經貿是互相依賴的，疑美論也不太可能成立，但美國介入台灣議題的程度仍有差異，因此重點還是台灣要強化自身國防能力，並擠占民主供應鏈的關鍵地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法