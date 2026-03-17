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    首頁 > 國際

    日本原爆倖存者森重昭逝世 與歐巴馬相擁成經典畫面

    2026/03/17 20:46 中央社
    美國總統歐巴馬造訪廣島時，擁抱廣島原爆倖存者森重昭。（路透）

    美國總統歐巴馬造訪廣島時，擁抱廣島原爆倖存者森重昭。（路透）

    日本時事通信社今天報導，廣島原子彈爆炸倖存者森重昭於近日逝世，享壽88歲。美國前總統歐巴馬2016年造訪廣島期間，曾與落淚的森重昭相擁，這一幕成為經典畫面。

    路透社報導，美國1945年8月6日對廣島投下原子彈，整座城市受到毀滅性打擊，森重昭當時年僅8歲，因爆炸衝擊而失去意識。

    事發當時，森重昭目睹到處都是已死和垂死的人，有些人肚破腸流。他憶及，自己是爬過身旁奄奄一息的人群，才得以死裡逃生。

    30年後，森重昭開始長達數十年的調查，以確認有多少人在原爆時死於他學校的運動場，他的調查還發現有12名被俘美軍在原爆時罹難。

    歐巴馬2016年訪問廣島和平紀念公園時，成為首位造訪當地的在位美國總統，當時他擁抱流淚的森重昭，這一幕成為此次訪問的經典畫面。

    七大工業國集團（G7）峰會2023年在廣島舉行，森重昭受訪時指出：「我希望看到領袖們允諾擺脫核武…我也知道要讓他們做到這點難度極高。」

    2024年，日本原爆倖存者團體「日本原水爆被害者團體協議會」獲諾貝爾和平獎，森重昭曾表示，他希望這項消息促進對於廢除核武的關注。

    日本稱原子彈倖存者為「被爆者」，儘管他們年事已高，人數日益稀少，但他們仍致力傳承關於廣島與長崎的歷史記憶。

    迄今，廣島與長崎的核爆死亡人數累計約達55萬，其中包括因急性輻射暴露而引發的疾病。

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