中國旅客不來沒在怕 JNTO：台灣、南韓旅客撐起一片天

日本首相高市早苗去年11月初在國會發表「台灣有事」談話，引發中國祭出多項報復行動，包括建議公民不要前往日本旅遊。儘管過去2個月中國赴日旅遊人數驟降，但因有台灣、南韓旅客撐住日本觀光業，整體影響微乎其微。（歐新社資料照）

日本首相高市早苗去年11月初在國會發表「台灣有事」談話，引發中國祭出多項報復行動，包括建議公民不要前往日本旅遊。CNBC報導，儘管過去2個月中國赴日旅遊人數驟降，但因台灣和南韓等國旅客取而代之，觀光區酒店的價格已經穩定下來，中國的旅遊限制對日本觀光業的影響微乎其微。

日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，今年1月來自中國的旅客較去年同期減少逾60%，但整體旅客數量較去年同期僅減少4.9%；去年12月，中國旅客人數年減43.3%，但整體旅客數量年增3.7%。在去年11月之前，中國旅客是赴日旅遊最大客群之一。

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其他的旅客來自何處？JNTO的數據顯示，來自南韓、台灣的旅客激增。光是今年1月，南韓旅客人數成長21.6%，超越中國，成為最大的外國旅客來源；來自台灣的旅客人數為中國旅客人數近2倍，年增17%。

澳洲詹姆士庫克大學酒店和旅遊管理高級講師坎布爾（Zilmiyah Kamble）表示，日本對鄰近國家旅客的吸引力在於，該國便捷的短程航班、疲弱的日圓，以及作為距離近、文化熟悉性且安全的旅遊目的地的聲譽。

當被問及有關來自中國的旅客人數下降，坎布爾指出，這種下降雖然明顯，但「並非災難性的」，雖然中國旅客在零售、酒店和奢侈品方面的消費額很高，但日本歷來擁有多元化的旅客來源，使該國具有一定的韌性。

相較於愛去京都、大阪和東京大都會區的中國旅客，來自其他國家的旅客似乎更偏愛日本其他地區。

顧問公司牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析師今年2月底發布的報告顯示，由於缺乏中國旅客，靜岡縣（富士山為知名地標）和奈良縣（日本古都）等受到更大打擊。然而，像福島這樣的地方很受台灣旅客歡迎，愛媛的高爾夫球場和溫泉則吸引南韓旅客。

今年2月造訪廣島的新加坡大學生Cheryl Ng表示，廣島吸引大量西方旅客，廣島和平紀念資料館三分之二的參觀者都是西方人。牛津經濟研究院的報告也呈現這樣的觀點，指出美國人、澳洲和歐洲人都被廣島的歷史遺跡所吸引。

牛津經濟研究院的報告指出：「鑒於日圓持續疲弱，我們認為整體外國旅客人數可能保持強勁，但考慮到住宿短缺問題，旅客數量不太可能從目前的水準往上攀升。」

萬事達卡亞太區首席經濟學家曼恩（David Mann）表示：「總體而言，形式依舊樂觀。目前日本外國旅客人數比疫情前水準高出約34%，而受益於日圓疲弱帶來的旅客人數增，旅遊收入的成長速度甚至超過了旅客人數的成長速度。」

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