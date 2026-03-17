川普政府「最後通牒」 傳要求古巴總統下台 但允許共產政權續存

古巴16日發生全國大停電。圖為首都哈瓦那一家飯店，仍靠自身供電系統維持照明。（法新社）

據紐約時報16日引述四名知情談判人士消息披露，川普政府在與古巴進行的關鍵談判中，已向古方發出明確「最後通牒」，要求現任古巴總統狄亞士─卡奈下台，以換取解除經濟制裁。這項策略旨在透過撤換象徵性的國家元首以換取古巴市場開放，而非徹底推翻共產政權。

消息來源指出，美方談判代表認為狄亞士─卡奈立場過於強硬，是阻礙經濟改革的絆腳石。對川普政府而言，移除狄亞士─卡奈不僅能向美國選民展示外交勝利，更能為美國企業進入古巴市場鋪平道路。狄亞士─卡奈的任期尚餘2年，目前古巴官方尚未正式回應紐時報導。

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曾參與歐巴馬政府時期美古秘密談判的前白宮官員蘇尼加直言：「這艘船正在沉沒，船長必須負起責任。」他分析，狄亞士─卡奈當初獲選正是因為其維持現狀的「守成」特質，如今卻成為美古對峙中最完美的犧牲品。

值得關注的是，美方此舉並非針對掌握實權的卡斯楚家族。據悉，已故總統勞爾．卡斯楚的孫子「小勞爾」（Raúl Guillermo Rodríguez Castro）一直在幕後與美國國務卿魯比歐接觸。分析家認為，即便狄亞士─卡奈離職，卡斯楚家族仍將透過幕後操控，維持政權穩定。

自美軍年初介入委內瑞拉政局、推翻馬杜羅政權後，古巴失去最重要的石油供應來源。在美國壓力下，墨西哥也停止對古巴的人道石油援助。自1月9日起，古巴因缺乏進口石油導致電網崩潰，16日爆發全國性大停電，全島陷入漆黑，1100萬人無電可用。

川普16日在白宮面對記者時，直言古巴已處於崩潰邊緣，急於與美國達成協議，現在「非常疲弱」，「我預期將有『榮幸』以某種形式拿下古巴……我想對這個鄰國做任何我想做的事。」這是他對古巴所做出的最露骨威脅。

面對美國「極限施壓」導致的全國性電力癱瘓與經濟崩潰，古巴政府16日發出重大妥協訊號。古巴副總理佩雷斯─奧利瓦證實，將打破自1959年卡斯楚革命以來長達60餘年的政治禁忌，正式對海外流亡僑民開放投資，並承諾「不設限」。流亡社群過去一直是推動美方對古巴實施經濟制裁的主要力量。

佩雷斯─奧利瓦指出，古巴目前迫切需要復甦經濟，特別是農業領域。他提到越南企業已在古巴種植稻米，古巴將尋求效仿越企模式，採取土地所有權仍歸國家，但經營與收益權歸投資者，以吸引投資者在古巴生產稻米。

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