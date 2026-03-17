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    以軍擊斃伊朗維穩總司令！傳國安會這名政壇大老也列「斬首名單」

    2026/03/17 18:12 編譯陳成良／綜合報導
    圖為被以軍擊斃的伊朗維穩總司令、民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。（法新社檔案照）

    圖為被以軍擊斃的伊朗維穩總司令、民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。（法新社檔案照）

    以色列軍方17日表示，空軍在德黑蘭發動精準空襲，擊斃伊朗維穩總司令、民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。該部隊隸屬伊朗革命衛隊，長期被視為政權維持國內控制、鎮壓抗議行動的重要力量。

    據《法新社》報導，以軍聲明指出，蘇萊曼尼過去6年負責指揮Basij部隊。近年伊朗多次爆發反政府示威，Basij與安全部隊被指在鎮壓行動中扮演核心角色。今年1月的全國抗議潮期間，安全部門大規模鎮壓示威，人權組織稱造成數千人死亡、數萬人被捕。

    以色列媒體另報導，伊朗政壇重量級人物、國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani也可能是夜間空襲的目標之一。以色列公共廣播電台《Kan》稱他是刺殺行動的目標，而電視台《N12》則表示，相關打擊結果仍在評估，目前尚未有官方證實。

    以色列參謀總長薩米（Eyal Zamir）稍早表示，軍方在夜間行動中取得「顯著的預防性成果」。同時，以色列總理納坦雅胡辦公室發布照片，顯示他在通話中，下令對伊朗政權高層展開打擊。

    伊朗最具影響力的政壇人物之一、曾任國會議長的拉里賈尼，也是此次獵殺行動的鎖定對象。（路透檔案照）

    伊朗最具影響力的政壇人物之一、曾任國會議長的拉里賈尼，也是此次獵殺行動的鎖定對象。（路透檔案照）

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